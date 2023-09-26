Artık Reddit Altınları Gerçek Paraya Dönüştürülebilecek!

Sosyal tartışma veya forum sitesi olarak bilinen Reddit'te yeni bir dönem başlıyor. Şirket, kullanıcılarına ödeme yapacağı yeni sistemini duyurdu. Artık Reddit'te kazanılan sanal altınlar gerçek paraya dönüştürülebilecek.

"Katkıda Bulunan Programı" ismiyle tanıtılan sistemde kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla gerçekten para kazanabilecek.

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Yukarıda bahsettiğimiz gibi artık Reddit'te sanal kazançlar gerçek paraya dönüştürülebilecek. Ancak bunun bir şartı var; Reddit'in belirlediği konu başlıklarına yorum yapmak. Kullanıcılar Reddit altınlarını ancak bu şekilde gerçek bir paraya dönüştürebilecek.

Paylaşılan bir gönderinin altında kullanıcılar ister 1 altın isterse de 25 altın satın alabilecek. Ayrıca kullanıcılar kazançlara göre ikiye ayrılacak. Birisi "Katkıda bulunan", diğeri "En çok katkıda bulunan".

Katkıda bulunan kategorisine giren standart bir kullanıcı her altın başına 90 cent kazanç elde edecek. En çok katkıda bulunan kategorisinde yer alan kullanıcı ise her altın başına 1 dolar kazanacak.

Bu fiyatlar 1,99 dolardan 49 dolara kadar yükselecek. Ayrıca şirket cinsellik, şiddet, alkol kullanımı ve diğer olumsuz kategorilerde kazanılan altınları gerçek paraya dönüştürmeye izin vermeyecek.

Henüz test aşamasında olan bu yeni sistem, 2 Ekim Pazartesi gününden itibaren kullanıma açılacak.

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