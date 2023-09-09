Reddit'in Merakla Beklenen Yeni Özelliği Geldi: Gönderileri Çevirmek Artık Mümkün!

Reddit yöneticisi tarafından yayınlanan bir gönderiye göre, Reddit artık gönderileri Reddit'in iOS veya Android uygulamalarında veya web üzerinden görüntülediğinizde sekiz farklı dile çevirebiliyor.

Başlangıç olarak gönderiler İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca ve İsveççe'ye çevrilebiliyor.

Çevirmek istediğiniz gönderiyi açtığınızda gönderinin sol üst köşesindeki "Çevir" bağlantısına tıklayarak gönderinin dili çevrilebiliyor. Keza uygulamalar üzerinden de aynı noktadan çevirme seçeneğine ulaşmak artık mümkün.

İlerleyen Süreçte Yeni Diller de Eklenecek

Çeviri kalitesi noktasında ise Reddit yöneticisi, Google hizmetlerini kullandıklarını açıkladı. Kullanıcılar da çevirilerin oldukça yeterli olduğunu belirtiyor.

Hâlihazırda özellik bazı uzun makalelerde yeteri kadar iyi çalışmasa da yetkililer ilerleyen süreçte özelliğin daha stabil çalışacağını belirtiyorlar. Ayrıca desteklenen dillerde de yeni dil seçenekleri yer alacak.

Peki siz Reddit'e gelen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.