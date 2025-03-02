Bir Otomotiv Devi Daha Türkiye'de Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı!

Son dönemde pek çok elektrikli otomobil üreticisinin Türkiye pazarına giriş yaptığını ve hatta bazı otomotiv devlerinin ülkemizde fabrikalar kurmak için çalışmalar yürüttüğüne şahit oluyoruz. Bildiğiniz gibi halihazırda uzun yıllardır ülkemizde araçlarının üretimini veya montajını gerçekleştiren birçok firma da son yıllarda Türkiye'deki faaliyetlerini günden günde artırmış durumda.

Son olarak bu firmalardan Hyundai ile ilgili bir gelişme yaşandı. Güney Koreli otomobil üreticisi, içten yanmalı pek çok aracının ardından yeni bir elektrikli otomobil modelini de Türkiye'de üreteceğini duyurdu.

Hyundai'ın Yeni Elektrikli Otomobili, 2026 Yılında Ülkemizde Üretilecek

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şirketin köklü İzmit fabrikasında elektrikli otomobil üretimi için kolları sıvadıklarını duyurdu.2026 yılında marka tarafından . sıfırdan geliştirilen yeni bir elektrikli aracın ülkemizde üretileceğini belirten Berkel, otomobilin hem Türkiye’de hem de Avrupa pazarında satışa sunulacağını ifade etti.

Berkel, bu modelle birlikte Hyundai'ın Togg’un ardından Türkiye’de elektrikli araç üreten ikinci marka olmayı hedeflediğini söylerken, Manisa’da fabrika kurmayı planlayan BYD’den önce üretime geçmeyi amaçladıklarını da dile getirdi.

Öte yandan ülkemizde üretilecek yeni aracın detayları henüz paylaşılmadı. Ancak söylentiler, yeni otomobilin başlangıç seviyesinde özelliklere sahip olacağını işaret ediyor. İlerleyen günlerde konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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