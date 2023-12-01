Reddit, Halka Arz Söylentileri Sürerken Logosunu Yeniledi!

Reddit, potansiyel ilk halka arzını çevreleyen spekülasyonların ortasında yenilenmiş bir logo ve görsel kimlik de dâhil olmak üzere kapsamlı bir yeniden markalaşma adımlarıyla gündeme oturdu.

İnternetin en eski ve en aktif platformlarından biri olan Reddit, ikonik maskotu Snoo'nun modernize edilmiş bir versiyonunu tanıttı. Yenilenen üç boyutlu Snoo, selefinin düz görünümünden uzaklaşarak şık bir tasarıma sahip ve artık âdeta bir Pixar filmine sorunsuzca yerleştirilebilecek bir karaktere benziyor.

Yeni logo değişikliği, platformun yenilenen yüzünü yansıtacak şekilde Reddit'in resmî kurumsal web sitesinde de kullanılmaya başlandı. Reddit.com'daki kullanıcılar da güncellenmiş logoyu fark etmeye başladılar.

Reddit Kurumsal Kimliğini Yeniliyor

Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian'ın Virginia Üniversitesi'ndeki üniversite günlerinde çizdiği bir taslak olarak ortaya çıkan Snoo'nun Reddit için anlamı da oldukça büyük.

Snoo'nun görsel dönüşümünün ötesinde Reddit, marka temelini güçlendirmek için ek değişiklikler yapıyor. Bunlar arasında, sohbet balonlarından esinlenen yeni yazı karakterlerinin kullanıma sunulması ve Reddit Sans'ın çevrimiçi olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir yazı tipi olması da yer alıyor.

Ayrıca şirket, OrangeRed olarak bilinen klasik kırmızımsı-turuncu renk tonundan ayrılarak renk paletini genişletiyor. GuavaPink, LimeGreen, BananaYellow ve JuniperBlue gibi renklerin eklenmesi, platforma ve uygulamalara daha fazla canlılık katmayı amaçlıyor.

Peki siz Reddit'e gelen değişikliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.