Reddit, Reklam Kişiselleştirmeyi Devre Dışı Bırakma Özelliğini Kaldırıyor!

Sevilen sosyal medya uygulaması Reddit, kullanıcıları rahatsız edebilecek bir duyuru yaptı. Şirketin kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakma özelliğinin yakında kapatılacağı açıklandı. Kullanıcıların tercihlerine kısıtlama getiren bu yeni duyuru şimdiden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Şirketten bunu neden yaptığına dair ayrıntılı bir açıklama geldi. Reddit sorumlusu, kullanıcıların site içi etkinliklerini kontrol edebilecek bu özellik hakkında gerekçeler sundu.

Şirketin yeni kararı, kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamları görmeye zorlasa da Reddit’in Gizlilik Başkanı Jutta Williams'ın bu durumdan olumlu şekilde bahsettiğini görüyoruz.

Williams, çarşamba günü reklam ayarlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında yeni uygulamayı önümüzdeki birkaç hafta içinde başlatacaklarını söyledi. Belirli ülkeler için istisna yapıldığını söyleyen Jutta Williams'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle oldu:

"Reddit çok az kişisel bilgi gerektiriyor ve biz bunu seviyoruz. Reklamverenlerimiz bunun yerine, nelerle ilgilenebileceğinize dair bir fikir edinmek için platformdaki etkinliklere (hangi topluluklara katıldığınız, hangi topluluklardan ayrıldığınız, olumlu oylarınız, olumsuz oylarınız ve diğer sinyaller) güveniyor.

Reddit kullanıcılarının büyük çoğunluğu Reddit'teki reklamlarında herhangi bir değişiklik görmeyecek. Daha önce Reddit etkinliğine dayalı kişiselleştirmeyi devre dışı bırakmış kullanıcılar için bu değişiklik, daha fazla reklam görülmesine veya platformdaki etkinliklerin reklamverenlerle paylaşılmasına neden olmayacak. Hangi reklamın sizinle en alakalı olabileceğini daha iyi tahmin etmek için modellerimiz var.

Bu güncelleme veri toplama veya paylaşma şeklimizi değiştirmez. Bu veriler, platformumuzdaki reklamları nasıl hedeflediğimiz konusunda bilgi sağlar. Bilgilerinizi veya etkinliklerinizi Reddit dışında reklam yapmak amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için Yardım Merkezimizi ve Gizlilik Politikamızı ziyaret edin."