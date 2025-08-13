AI Fırsatçıları Reddit'in Dev Projesini Mahvetti

Reddit, internetin en büyük bilgi arşivlerinden biri olarak yapay zekâ şirketlerinin en değerli hazinesi. Günümüz standartlarına ve modasına uyum sağlamak isteyen dev platform, yapay zekâ konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Daha önce bazı yapay zekâ şirketlerinin botlar kullanarak travma sahibi insanlarla etkileşime girmesi yüzünden patlak veren ciddi bir olay, Reddit'in bu konuda oldukça hassas olduğunu ortaya koymuştu. Şimdi ise internetin dijital arşivini tutan "Wayback Machine", AI madencilerinin kurbanı oldu.

Reddit Wayback Machine Kısıtlandı

Reddit sözcüsü Tim Rathschmidt, yaptığı açıklamada bazı yapay zekâ şirketlerinin kullanıcı gizliliği politikalarını ihlal ettiğini vurguladı. Söylediğine göre bu şirketler, silinen içerikler de dahil olmak üzere Reddit verilerini Wayback Machine üzerinden elde etmeye çalışıyor. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Wayback Machine, açık internete hizmet verse de, yapay zeka şirketlerinin bizim politikalarımızı ihlal ederek veri topladığını fark ettik. Kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için, sorun çözülene kadar erişimi kısıtlıyoruz.

Bu kararla birlikte Reddit üzerindeki eski gönderiler, yorumlar ve kullanıcı sayfalarının arşivlemesini büyük ölçüde sınırlandıracak. Reddit'in arşivini korumak için nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor, ancak yapay zekâ şirketleri sınırları ihlal etmeyi sürdürürse Reddit dahil tüm açık arşivler, daha sert önlemler almak zorunda kalabilir.