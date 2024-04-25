Reddit Kullanıcılarının Yüzü Gülüyor: Yeni Güncelleme Geldi!

Reddit, iOS ve Android uygulamalarını yeni güncellemelerle kullanışlı hale getiriyor. Güncelleme kullanıcıların platformdaki tartışmaları bulmasını ve bunlara katılmasını kolaylaştırmaya yönelik olacak.

Şirket, anında yorum yükleme ve doğrudan konuşma kısayolları yanı sıra yeni bir medya oynatıcısını tanıttığını paylaştı.

Yeni Güncellemeler Neler İçeriyor?

Yorumlar artık daha hızlı yüklenecek ve kullanıcılar bir gönderinin yorum simgesine dokunduğunda anında açılacak.

Ekranın üst kısmında, orijinal gönderiyi içeren bir "bağlam çubuğu" sabitlenecek ve metin, resim veya video içeriği sıkıştırılmış biçimde sergilenecek.

Küçük resme dokunmak ise, kullanıcıların orijinal gönderinin metnine geri dönmesine veya genişletilmiş bir resmi görüntülemesine olanak tanıyacak.

Artık kullanıcılar, orijinal gönderideki medya türüne bakılmaksızın yeni gönderileri görüntülemek için sola ve yorum bölümüne doğrudan erişmek için yukarı kaydıracak.

Ayrıca bir diğer bilgiye göre Google ve Reddit, içeriklerin Google platformlarında bulunmasını ve erişilmesini kolaylaştırmak için mevcut ortaklıklarını genişletme planlarını açıkladı.