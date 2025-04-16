Ucuz Telefonlar İçin Yolun Sonu Geldi: Döneme Uyum Sağlamak Zorundalar

Google, Android 15'le birlikte düşük bütçeli telefonlar için işleri biraz daha sıkılaştırmaya karar verdi. Eskiden olduğu gibi 16 GB depolamayla yola devam etmek mümkün değil artık.

Yıllardır giriş seviyesi telefonlara 16 GB'lık depolama alanı karşımıza çıkıyordu—ki bu kadar dar alanda işletim sistemi ve uygulamaların kapladığı yer düşünülünce yok hükmüne düşüyordu. Google, bu durumun farkına vardı ve kuralları güncellemeye karar verdi. Android 15 işletim sistemiyle birlikte, bir telefonun sahip olması gereken minimum depolama alanı 16 GB'dan 32 GB'a yükseldi.

Grafik ve Güvenlik Kanadı: Vulkan 1.3 Zorunlu Oldu

Android 15 ile birlikte grafik tarafında da yeni kurallar var. Örneğin yeni cihazların artık Vulkan 1.3 desteği sunması gerekiyor. Ayrıca acil durumlarda kullanıcıların konumla birlikte acil durum kişilerini de paylaşabilmesine olanak sağlayan bir özellik zorunlu hale geliyor. Ama bu özellik ancak kullanıcı onaylarsa devreye giriyor.

Google, üreticilere bazı güvenlik modüllerini cihazlara entegre etme konusunda da baskı yapıyor. Android 16 ile bu modüller zorunlu hale gelecek gibi görünüyor ama Android 15 için şimdilik sadece "şiddetle tavsiye edilen" sınıfına giriyor.

Cihazlar 2 GB RAM Altına Düşmeyecek

Depolama konusundaki bu sıkı değişiklik yalnız başına değil; RAM tarafında da kurallar yeniden yazıldı. Daha önce sadece 2 GB RAM'li telefonlara uygulanan "düşük RAM optimizasyonu" şartı, artık 3 GB RAM'li modeller için de geçerli olacak. Az RAM'li cihazlarda da kullanıcı deneyimi fena olmayacak— en azından kağıt üstünde.

2 GB altına düşen cihazlar için ise durum pek iç açıcı değil. Android 15'e sahip bir telefonun Play Store, Gmail, YouTube gibi Google'ın servislerini kullanabilmesi için 2 GB RAM'in altına düşmemesi gerekiyor.

Aksi halde üreticiler Android'in açık kaynak sürümünü (AOSP) kullanmak zorunda kalıyor, ki bu da Google servislerinden mahrum kalmak demek.