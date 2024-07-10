108 MP Kamera ve Uygun Fiyat: Redmi 13 5G Tanıtıldı!

Xiaomi, bir süredir iddialarla gündemi meşgul eden Redmi 13 5G'yi bugün nihayet piyasaya sürdü. Akıllı telefon, geçen ay satışa çıkan Redmi 13 4G'nin daha gelişmiş bir versiyonu ve rekabetçi bir fiyat etiketi ve hiç de fena olmayan teknik özellikler sunuyor. İşte Redmi 13 5G özellikleri ve fiyatı!

Redmi 13 5G Özellikleri ve Fiyatı

Redmi 13 5G'de 6.79 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel mevcut. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan ekranın delikli bir tasarıma sahip olduğunu ve sektör standartlarına göre normal sayılabilecek kalınlıkta çerçevelerle geldiğini belirtelim.

Modele güç veren işlemci Snapdragon 4 Gen 2 AE. Bu, standart Snapdragon 4 Gen 2'nin hızlandırılmış bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Kullanıcılar dilerse, microSD kart desteğinden faydalanarak depolamada 1 TB'a kadar artırıma gidebilecekler.

İşte Redmi 13 5G özellikleri ve fiyatı:

Özellikler Detaylar İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 AE SoC İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HyperOS RAM 6GB veya 8GB Depolama 128GB, microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir Ekran 6.79" FullHD+ 120Hz LCD, 550 nit parlaklık, Gorilla Glass 3 koruma, ıslak dokunmatik destek Ön Kamera 13MP Arka Kamera 108MP (Samsung ISOCELL HM6 sensör) + 2MP makro Batarya 5,030 mAh, 33W hızlı şarj (30 dakikada %50 şarj) Bağlantı USB-C, 3.5mm kulaklık girişi, IR Blaster Diğer Özellikler IP53 su ve toz dayanıklılığı, yan monteli parmak izi okuyucu Renk Seçenekleri Hawaiian Mavisi, Orkide Pembesi, Siyah Elmas Fiyat ve Bellek Seçenekleri 6GB/128GB: INR13,999 ($170/€155) <br> 8GB/128GB: INR15,499 ($185/€170) Satış Tarihi 12 Temmuz'dan itibaren