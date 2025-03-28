Redmi 13x Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Xiaomi, Vietnam'da sessizce gerçekleştirdiği etkinlik ile Redmi serisine bir yeni telefon daha ekledi. Redmi 13x geçen yıl piyasaya sürülen Redmi 13 4G ile aynı özelliklere sahip ancak Redmi Note 14 serisini akıllara getiren yeni bir tasarıma sahip.

Redmi 13x Özellikleri: Fiyatı Ne Kadar?

6.79 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan Redmi 13x gücünü MediaTek Helio G91 Ultra işlemciden alıyor.

12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapan işlemci 2 GHz hızında iki adet Cortex A75 ve 1.8 GHz hızında altı adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor.

128 GB depolama alanına 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin eşlik ettiği telefonun arka tarafında 108 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.

Android 14 işletim sistemi ve Xiaomi HyperOS arayüzü ile kutudan çıkan telefonun 5030 mAh bataryası 33W hızlı şarj desteğine sahip. IP53 sertifikasının yanı sıra yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ve kulaklık girişi telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Redmi 13X fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB depolama için 168 dolar olarak belirlendi. 8 GB RAM'e sahip olan versiyonun fiyatı ise yaklaşık 183 dolar seviyesinde. Hali hazırda Vietnam'da satışta olan telefonun diğer bölgelere gelip gelmeyeceği şu anda bilinmiyor.