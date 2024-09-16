Ucuz Telefon Arayanlar Buraya: Redmi 14R Tanıtıldı!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Redmi 14R modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, şirketin yeni akıllı telefonu tam olarak neler vadediyor? İşte Redmi 14R özellikleri ve fiyatı!

Redmi 14R Özellikleri ve Fiyatı

Redmi 14R modeli 600 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,88 inç LCD bir panelle geliyor. Aynı zamanda giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik tasarımı bu modelde de karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 613 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

İşte akıllı telefonun tüm özellikleri;

Özellik Detaylar Ekran 6.88 inç, 1640 x 720p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 Batarya 5160 mAh, 18W hızlı şarj desteği (10W şarj cihazı kutuda) Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 5 MP İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HyperOS Depolama ve RAM 4GB/128GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB (microSD kart desteği) Ek Özellikler Yan tarafta parmak izi okuyucu, çift SIM desteği, 3.5mm kulaklık girişi, tek hoparlör Boyutlar 171.88 x 77.8 x 8.22 mm Ağırlık 205.39g - 212.35g (malzemeye göre) Renk Seçenekleri Deri (yeşil), cam (siyah ve mor), plastik (mavi) Fiyatlar 4GB/128GB - 1,099 CNY (155 USD/140 EUR/12,995 INR) 6GB/128GB - 1,499 CNY (210 USD/190 EUR/17,725 INR) 8GB/128GB - 1,699 CNY (240 USD/215 EUR/20,090 INR) 8GB/256GB - 1,899 CNY (265 USD/240 EUR/22,455 INR) Satış Durumu Çin'de Xiaomi'nin web sitesi üzerinden satışta, diğer pazarlarda bulunabilirliği bilinmiyor

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