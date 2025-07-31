Henüz Tanıtılmadan: Redmi 15 5G Özellikleri Açıklandı!

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 15 5G'yi 19 Ağustos'ta Hindistan'da tanıtacağını duyurmuştuk. Çinli teknoloji devi lansman öncesinde Redmi 15 5G'nin bazı özelliklerini doğruladı, tasarım ve renk seçeneklerini de açıkladı.

Xiaomi Redmi 15 5G Neler Sunacak?

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 işlemciden güç alacak olan Redmi 15 5G, HyperOS 2 ile kutudan çıkacak. Cihazın 6.9 inç büyüklüğündeki ekranı 144 Hz yenileme hıız sunarken, batarya kapasitesi 7000 mAh olacak. Kapasiteden anlayabileceğiniz üzere telefonun öne çıkan özelliklerinin başında batarya yer alıyor.

Xiaomi, Redmi 15 5G'nin şarj hızını açıklamadı, ancak telefonun 18W ters kablolu şarjı destekleyeceğini ve bu sayede powerbank olarak kullanılabileceğini belirtti. Arka taraftaki çift kamera kurulumuna liderlik eden 50 Megapiksel çözünürlüğündeki sensör de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

Redmi'nin bu yeni telefonu Gece Siyahı, Buzlu Beyaz ve Kum Moru renklerinde satışa sunulacak; ancak bellek ve depolandırma yapılandırmasının yani konfigürasyonun nasıl olacağı belirsiz. Redmi 15 5G özellikleri ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.