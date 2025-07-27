Xiaomi'nin Sudan Ucuz Fiyatıyla Türkiye'de Çok Satacağı Yeni Telefonu Ortaya Çıktı!

Xiaomi bünyesinde piyasaya sürdüğü bütçe dostu akıllı telefonlarıyla bilinen Redmi, yakında yeni uygun fiyatlı bir cihazını daha piyasaya sürecek. Redmi 15 5G isimli yeni model, geçtiğimiz haftalarda ilk kez ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun 4G versiyonu, sızdırılan özellikleri ve tasarımıyla teknoloji gündemine düştü.

Paylaşılan bilgilere göre yeni telefon, batarya ve kamera başta olmak üzere pek çok alanda iddialı özelliklere sahip olmasına rağmen uygun bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak. İşte Redmi 15'in özellikleri ve fiyatı!

Redmi 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi henüz yeni telefonunu resmen duyurmadı. Ancak kısa bir süre önce İtalya'daki bir e-ticaret platformunda listelenen cihazın tasarımı ve özellikleri neredeyse tamamen netleşti. Buna göre yeni Redmi 15, 6.9 inçlik FHD+ çözünürlüklü dev bir IPS LCD ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra 7000 mAh kapasiteli bir bataryaı bünyesinde barındıracak telefon 33W'lik şarj hızı sunacak.

Yeni telefon arka yüzünde 108 MP çözünürlüklü bir ana kameraya ev sahipliği yapacak. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü aramalar için kullanılacak 13 MP'lik bir sensör yer alacak. Cihazın ana kameraya bağlı olarak çalışacak iki adet sensörü daha mevcut ancak henüz özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacak Redmi 15, Çift SIM 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve microSD kart yuvası gibi bağlantı ve giriş özellikleriyle birlikte gelecek. IP64 sertifikası suya ve toza karşı dayanıklılığını koruyan telefonun boyutları 171 x 82 x 8.6mm, ağırlığı ise 224 gram olarak belirtiliyor.

Redmi 15'in ortaya çıkan teknik özellikleri

Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2340p), IPS LCD panel

6.9 inç, FHD+ (1080 x 2340p), IPS LCD panel Arka Kamera: 108 MP ana kamera, iki adet yardımcı sensör

108 MP ana kamera, iki adet yardımcı sensör Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Şarj Hızı: 33 W

33 W İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 Bağlantı: Çift SIM 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C

Çift SIM 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C Boyut: 171 x 82 x 8.6mm

171 x 82 x 8.6mm Ağırlık: 224 gram

Redmi 15'in Fiyatı

İtalya merkezli e-ticaret platformu Epto'da Redmi 15'in fiyatı 189 dolar (7.666 TL) olarak açıklandı. Cihazın Gece Yarısı Siyahı, Kumlu Mor ve Titan Grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.

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