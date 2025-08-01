Xiaomi 144Hz Yenileme Hızına Sahip Monitör Tanıttı! Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi, yüksek yenileme hızına sahip yeni bir monitör tanıttı. İndirimli fiyat etiketiyle Çin'de ön siparişe sunulan Redmi A27 2026 isimli monitör hem ofis işleri hem de oyunlar için ideal özellikler içeriyor. Dolayısıyla monitör geniş bir kitleye hitap ediyor.

Redmi A27 2026 Özellikleri

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi A27 2026, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, oyun gibi hızlı hareket eden görüntülerde daha akıcı ve pürüzsüz bir deneyim sağlıyor.

178 derecelik geniş görüş açısı, monitörü farklı açılardan kullanma imkânı sunuyor. Monitöre farklı açılarda baktığınızda bile renk, parlaklık ve kontrast kaybı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu, renk doğruluğunun kritik olduğu grafik tasarım gibi profesyonel kullanım alanlarında son derece önemli.

Renk performansı açısından da iddialı olan Redmi A27 2026, %99 sRGB renk gamını destekliyor ve 16.7 milyon rengi görüntülüyor. 300 nit maksimum parlaklık ve 1500:1 statik kontrast oranına sahip monitör, tatmin edici bir görüntü kalitesi vadediyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan monitörün üç kenaları ince çerçeveleriyle öne çıkıyor. Redmi A27 2026'nın standı, 5 derece öne ve 15 derece arkaya doğru eğim desteği sunuyor. Monitör ayrıca VESA duvar montajı uyumluluğuna da sahip.

Redmi A27 2026 Fiyatı

Redmi A27 2026 için 799 yuan (4.517) fiyat etiketi belirlendi ancak ön sipariş sürecine özel olarak 579 yuan (3.273 TL) fiyata satılıyor.