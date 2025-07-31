Yeni MacBook Pro'lar Almayı Düşünenleri Kararsız Bırakacak!

Apple yeni bir Macbook Pro satın almak isteyenlere M4 serisi işlemci ailesi ile oldukça yüksek bir performans sunabiliyor. Örneğin kompakt bir yapıda olan 14 inçlik Macbook Pro'yu Apple M4 Max işlemci, 128 GB RAM ve 8 TB depolama alanı ile satın alabiliyorsunuz.

Tabii yıl sonu yaklaştıkça "yeni model" beklentileri de artmaya başladı. Şu anda Apple denildiğinde herkesin aklına iPhone 17 serisi geliyor olsa da, teknoloji devinin Apple M5 işlemcilerini ve bu işlemciden güç alan bilgisayarlarını 2025 yılı bitmeden tanıtma ihtimali var.

Bu kapsamda bazı kullanıcılar şu anda yeni bir Macbook Pro almak yerine yıl sonunu beklemeyi tercih ediyor. Apple M5 işlemciler yıl sonunda veya 2026'nın başında tanıtılacak. Ancak tercih yapmayı zorlaştıran bu bilgisayarlar değil; 2026 sonlarında gelecek olan Apple M6 olacak.

M6 MacBook Pro: Büyük Değişim Kapıda

Apple'a yakın kaynaklara göre M5 MacBook Pro, mevcut M4 modeline oldukça benzer olacak. Evet bu cihaz çok daha fazla performans sunacak ancak yıllardır bir klasik haline gelen “donanım güncellemesi" dışında büyük bir yenilik sunmayacak.

Esas büyük sıçramanın Apple M6 serisinden güç alan Macbook Pro'lar ile yaşanacağı söyleniyor. 2026 sonlarında piyasaya sürülmesi hedeflenen bu modelin:

Daha ince ve hafif tamamen yeniden tasarlanmış bir gövdeye sahip olacağı,

Çentiği olmayan OLED ekranla geleceği,

Muhtemelen hücresel bağlantı (SIM/eSIM) desteği sunacağı,

Ve sürpriz olarak dokunmatik ekran desteği getirebileceği konuşuluyor.

Dokunmatik ekran konusu şüpheli ancak diğer yeniliklerin gelmesi uzun süredir bekleniyor. Macbook'ların tarihine baktığımızda büyük yeniliklerin önemli sorunları da beraberinde getirdiğini görüyoruz.

Apple’ın daha önceki MacBook tasarım değişiklikleri her zaman olumlu karşılanmadı. 2021’den önceki “butterfly” klavyeli modeller, hem sık yaşanan tuş arızalarıyla hem de profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu portların kaldırılmasıyla büyük tepki çekmişti.

2021’de çıkan ve hâlâ kullanılan mevcut MacBook Pro tasarımı bu sorunlara yanıt niteliğindeydi: daha kalın yapı, daha fazla bağlantı noktası ve daha sağlam performans. Apple adeta bu modelle kullanıcılarına “sizi dinledik” mesajı verdi.

Bu nedenle M6 modelinin “daha ince ve hafif” olacağı yönündeki söylentiler bazı kullanıcılar için uyarı işareti olabilir. Özellikle MacBook Pro’yu profesyonel işler için kullananlar, radikal değişikliklerin verimliliklerini etkileyebileceğinden endişeli.

Siz şu anda bir bilgisayar alacak olsanız bekler misiniz yoksa hemen alır mısınız?