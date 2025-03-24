Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan Kurşun Geçirmez Karpuz Testi

Bir süre önce akıllı telefonlar ve çeşitli ürünlerin yanı sıra elektrikli arabaları da ürün yelpazesine ekleyen Xiaomi, güvenlik endişelerini ilginç bir testle giderdi. Şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, SU7 modellerinde kullanılan bataryaları kaplayan "kurşun geçirmez" malzemeyi bu kez bir karpuza uygulayarak Xiaomi'nin otomobil fabrikasının altıncı katından aşağı attı. Sonuçlar ise herkesi şaşırttı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7'lerin Batarya Kaplamasının Sağlamlığını Karpuzla Test Etti

Elektrikli arabalar düşük bakım maliyeti gibi birçok avantaj sunsa da bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Örneğin bu araçlarda kullanılan bataryalar tıpkı telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlardaki bataryalar gibi oldukça yanıcı özellikte. Ancak elektrikli araçlardaki bataryalar, telefonlara kıyasla çok daha büyük boyutlarda.

Bu durum, kaza anında bataryaların şiddetli bir darbe alması halinde ciddi bir faciaya yol açma riskini artırıyor. Elektrikli araba üreticileri ise bu soruna oldukça basit bir çözüm bulmuş durumda: Bataryaları özel bir zırhla kaplayarak olası bir felaketin önüne geçmeye çalışıyorlar. Peki bu yöntem ne kadar etkili?

Son olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun, kendi zırh kaplama teknolojisinin gücünü kanıtlamak için kamera karşısına geçti. Bir karpuzu alarak Xiaomi SU7 model elektrikli arabaların bataryalarını korumak için kullanılan malzemeyle kapladı ve ardından bu karpuzu Xiaomi otomobil fabrikasının altıncı katından aşağı attı.

Sonuç ise oldukça şaşırtıcı oldu. Altıncı kattan aşağı düşen zırh kaplu karpuz, herhangi bir zarar görmedi. Yine de bu testin gerçek bir kaza senaryosunu tam olarak yansıttığını söylemek zor. Testte bir karpuzun belirli bir yükseklikten düşürülmesi ile bataryanın darbe aldığında nasıl tepki vereceğine dair sınırlı bir fikir veriyor.

Videodan yola çıkarak basit kazaların bir faciayla sonuçlanmayacağını söyleyebiliriz. Ancak Xiaomi SU7'de kullanılan batarya, çok şiddetli bir kaza esnasında farklı açılardan gelebilecek çok daha güçlü darbelere, yangın riskine ve deformasyona maruz kalabilir. Bu nedenle bu test "bir şey" kanıtlasa da bizlere her şeyi göstermiyor.

Yine de Xiaomi'nin kendi mühendislik ve teknolojilerine güvenerek böyle bir sağlamlık testine girişmesi oldukça etkileyici. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.