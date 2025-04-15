Xiaomi'nin Türkiye'de Henüz Bulunmayan Telefonu Yurt Dışında 2900 TL'den Satışa Çıktı

Xiaomi, dev ekranı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni bütçe dostu akıllı telefonu Redmi A5'i Hindistan'da tanıttı. Oldukça cazip fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, büyük ekran, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. İşte Redmi A5 özellikleri ve fiyatı!

Redmi A5 Özellikleri

Redmi A5, 6,88 inç büyüklüğünde HD+ IPS LCD ekrana sahip. Kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunma hassasiyeti sunan bu ekran, akıcı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikalı göz koruması özelliği sayesinde uzun süreli kullanımlarda gözü yormuyor.

Gücünü Unisoc T7250 sekiz çekirdekli işlemciden alan Redmi A5, 4 GB'a kadar RAM ve ekstra 4 GB sanal RAM desteği sunuyor. Telefonun kamera özellikleri arasında 32 MP çözünürlüklü ana kamera ve bir yardımcı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor.

Telefonun tasarımında metalik bir dokunuş ve düz çerçeve kullanılarak modern bir görünüm elde edilmiş. Pondicherry Blue, Just Black ve Lake Green olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşan Redmi A5, mat ve parmak izi tutmayan yüzeyleriyle öne çıkıyor.

Cihazın 5200 mAh kapasiteli pili ise 15W hızlı şarj desteği sunarak uzun süreli kullanım vadediyor. Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkan Redmi A5, 2 büyük Android güncellemesi ve 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak.

Redmi A5 Fiyatı

Redmi A5, Hindistan'da 16 Nisan'dan satışa çıkacak ve fiyatı ile kesinlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Telefonun 3 GB RAM + 64 GB depolamalı modeli 6.499 rupi (yaklaşık 2900 TL), 4 GB RAM + 128 GB depolamalı modeli ise 7.499 rupi (yaklaşık 3400 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Peki Redmi A5'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Ne yazık ki Türkiye'de akıllı telefonlardan alınan yüksek vergiler, Redmi A5'in fiyatının Hindistan'a kıyasla daha yüksek olmasına neden olacak. Ancak satış fiyatının üzerine 2.978,70 TL değerindeki vergilen eklendiğinde bile Redmi A5'in fiyatı 5.853,50 TL olarak karşımıza çıkıyor. Buradan yola çıkarak telefonun Türkiye'de rekor kırmaya aday olduğunu söylemek mümkün.

Ancak Redmi A5'in ne zaman ülkemizde satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.