Türkiye'de Beklenen Kablosuz Kulaklık Xiomi Tarafından Tanıtıldı: Redmi Buds 5!

21 Eylül'de Redmi Note 13 serisi tanıtıldı. Aynı lansmanda Türkiye satışı olası Redmi Buds 5 kablosuz kulaklık modeli tanıtıldı.

Redmi Buds 5 kablosuz kulaklık modeli, üç farklı renkte geliyor ve ince yapılı şarj kutusuyla rahat şekilde taşınabilecek bir seçenek oluyor.

İleride Türkiye'de de Satılabilir

Kulak içi formunu benimseyen ve bu sayede yüksek bir pasif yalıtım sunan ürün, aynı zamanda 46 dB kadar gürültü engelleme de gerçekleştirebiliyor.

Farklı gürültü engelleme modlarına sahip olan ve çevrenin duyulmasına imkan tanıyan şeffaflık modu da bulunuyor. Yapay zeka teknolojilerinden güç alarak telefon görüşmelerine de gğrğltğ engelleme özelliği sunuyor, bunun için iki farklı mikrofondan yardım alıyor.

Titanyum kaplı diyaframlara sahip 12.4 mm sürücüler üzerine kurulan kablosuz kulaklık, yapılan açıklamaya göre şarj kutusu ile beraber toplam 40 saat kullanım sunabiliyor, beş dakikalık şarj ile iki saatlik dinleme süresi kazanabiliyor.

Yurt dışı fiyat 27 dolar seviyesinde olan, aynı zamanda 40 dolarlık bir “AAPE” sürümü de bulunan Redmi Buds 5 kablosuz kulaklık modeli, ileride Türkiye’de de satılabilir.

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