Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Kulaklığı Yolda! Gürültü Engelleme ve Dahası

Xiaomi, geçtiğimiz ay Türkiye’de Redmi Buds 8 Active kulaklığını satışa sunmuştu. Şirket, kısa bir süre önce ise standart Redmi Buds 8 modelinin bazı özelliklerini açıkladı. Peki markanın yeni kulaklığı neler sunuyor? İşte Redmi Buds 8’in özellikleri!

Redmi Buds 8 Özellikleri Neler?

Ürün Adı: Redmi Buds 8

Sürücü: 11mm yüksek performanslı dinamik sürücüler

Gürültü Engelleme (ANC): 50dB aktif gürültü engelleme

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Tasarım: Konfor odaklı, uzun süreli kullanıma uygun yapı

Renk Seçenekleri: 3 farklı renk

Özel İşlevler: Kayıp önleme ve cihaz bulma özelliği (Apple "Find My" benzeri)

Redmi Buds 8 Ses Özellikleri Nasıl?

Redmi Buds 8 modelinde 11 mm yüksek performanslı dinamik sürücü yer alıyor. Sürücü çapının 11 mm olması ses performansına doğrudan katkı sağlıyor. Örneğin 6 mm – 8 mm sürücülere sahip kulaklıklara kıyasla daha güçlü ve etkili bir bas deneyimi sunuyor. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak, Redmi Buds 8 Active modelinde 14,2 mm'lik sürücüler bulunuyordu.

Redmi Buds 8 Gürültü Engelleme Özelliği Var mı?

Redmi Buds 8 modelinde 50 dB aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunuyor. Bunu biraz daha açarsak, yoğun bir ofis ortamındaki gürültü ya da elektrikli süpürge sesi genellikle 70–80 dB seviyelerinde oluyor. Bu kulaklık ise söz konusu sesleri 20–30 dB seviyelerine yani neredeyse duyulamayacak bir noktaya kadar azaltabiliyor.

Redmi Buds 8 Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Xiaomi şu ana kadar Redmi Buds 8 modelinin şarj sürelerine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Redmi Buds 8 Active modelinde her bir kulaklıkta 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte ise toplamda 37 saate kadar pil ömrü sunduğunu biliyoruz. Bu nedenle Redmi Buds 8’in de benzer seviyelerde bir kullanım süresi sunması söz konusu.

Redmi Buds 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, Redmi Buds 8 kulaklığının tüm özelliklerini ve fiyat etiketini 21 Nisan’da açıklayacak. Maalesef şu an için fiyatla ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Buna karşın Redmi Buds 8 Active modelinin Türkiye’de 1.249 TL’den satışa sunulduğu düşündüğümüzde benzer bir fiyat aralığı beklemek mümkün. Bu doğrultuda Redmi Buds 8’in yaklaşık olarak 1.000 ila 1.500 TL bandında satılabileceğini söyleyebiliriz. Kısacası Redmi Buds 8'in Türkiye'de düşük fiyat seviyesinden satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Redmi Buds 8, kulaklıklara çok fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor. Özellikle 50 dB aktif gürültü engelleme özelliği, 11 mm yüksek performanslı sürücüleri ve uygun fiyat beklentisiyle rakiplerinden ayrışacağı düşünüyorum.