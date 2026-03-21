Uygun Fiyatlı Kulaklık Türkiye'de! 37 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Xiaomi, bu ayın başlarında Redmi Buds 8 Active isimli bütçe dostu bir kulaklık tanıttı. İdeal bir pil ömrüne sahip olan kulaklık, gürültü engelleme başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle birlikte geliyor. Genel olarak sade ve şık bir tasarıma sahip olması dolayısıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Redmi Buds 8 Active'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Buds 8 Active'in Türkiye fiyatı, 1.249 TL olarak belirlendi. Cihaz, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Şu an 42 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunan Redmi Buds 8 Lite 1.499 TL, Redmi Buds 8 Pro ise 4.699 TL'ye satılıyor.

Redmi Buds 8 Active'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 14,2 mm titanyum kaplama dinamik sürücüler

14,2 mm titanyum kaplama dinamik sürücüler Dayanıklılık: IP54 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 sertifikası (Toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) Pil Ömrü: Kulaklıkların her biri 7 saat, şarj kutusuyla toplam 37 saate kadar

Kulaklıkların her biri 7 saat, şarj kutusuyla toplam 37 saate kadar Pil Kapasitesi: 37 mAh (Kulaklık) / 475 mAh (Şarj kutusu)

37 mAh (Kulaklık) / 475 mAh (Şarj kutusu) Rüzgar Engelleme: 6 m/s hıza kadar rüzgar gürültüsü engelleme

6 m/s hıza kadar rüzgar gürültüsü engelleme Sesli Görüşmeler İçin Gürültü Engelleme: Mevcut

Mevcut Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Yazılım: Xiaomi Earbuds üzerinden kontrol imkânı

Redmi Buds 8 Active Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi'nin yeni kulaklığı, suya karşı tamamen dayanıklı değil. IP54 sertifikası bulunuyor. Bu da onun sadece toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani gün içinde küçük çaplı su kazaları yaşamanız hâlinde endişelenmenize gerek yok fakat su basıncına, tuzlu ya da aşırı yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmaktan kaçınmanız gerekiyor.

Redmi Buds 8 Active, Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Kulaklık, 14,2 mm'lik titanyum kaplama dinamik sürücülerle beraber geliyor. Klasik sürücülerde genellikle yüksek ses seviyelerine çıktığınızda hafif bozulmalar olabilirken titanyum kaplama ise bunu minimum seviyeye indiriyor. Ayrıca çok daha hızlı hareket etmesi ve sinyalin kesilmesi hâlinde direkt durması gibi avantajları bulunuyor ki bu sayede enstrümanlar arasındaki geçişlerde sesler üst üste binmiyor. Buna ek olarak yüksek frekansların yani tiz seslerin yoğunlaştığı kısımların daha net duyulmasını sağlamak gibi avantajı da bulunuyor.

Redmi Buds 8 Active'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Türkiye'de yeni satışa sunulan kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme imkânı sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 37 saate varıyor. Özellikle kulaklıkları bir ya da iki saatlik mesafe olan ev ve iş arasında gidip gelirken kullanıyorsanız bu pil ömrünün oldukça yeterli olacağı söylenebilir.

Redmi Buds 8 Active, Gürültü Engelleyecek mi?

Redmi Buds 8 Active, 6 m/s hıza kadar rüzgar gürültüsünü engelleyebiliyor. Öte yandan konuşmalar için de çift mikrofonla desteklenen yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği mevcut. Bu sayede dışarıda sesli görüşme yaparken gürültü bastırılıp sizin sesiniz ön plana çıkarılıyor. Karşı taraf da sizi daha kolay ve net bir şekilde duyabiliyor.

Redmi Buds 8 Active'in Diğer Modeller ile Arasındaki Farklar Neler?

Özellik Redmi Buds 8 Active Redmi Buds 8 Pro Redmi Buds 8 Lite Redmi Buds 6 Pro Kulaklık Boyutları 32,04 mm x 17,87 mm x 18,49 mm 30,6 mm x 21,3 mm x 24,5 mm 31,02 mm x 21,45 mm x 23,48 mm 30,6 mm x 21,4 mm x 24,5 mm Şarj Kutusu Boyutları 50 mm x 50 mm x 24,2 mm 61,01 mm x 48,28 mm x 25,17 mm 56,43 mm x 55,99 mm x 26,24 mm 61,05 mm x 48,28 mm x 25,17 mm Şarj Kutusu Pil Kapasitesi 475 mAh 480 mAh 475 mAh 480 mAh Kulaklık Pil Kapasitesi 37 mAh 54 mAh 45 mAh 54 mAh Kablosuz Bağlantı Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 Suya Dayanıklılık IP54 sertifikası IP54 sertifikası IP54 sertifikası IP54 sertifikası Fiyat 1.499 TL 4.699 TL 1.499 TL 3.999 TL

Editörün Yorumu

Redmi Buds 8 Active'in genellikle kısa seyahatlerde şarkı dinlemek isteyen kullanıcılara hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Yarı kulak içi tasarıma sahip bu kulaklık için ideal ses deneyimi elde etmenize yardımcı olacak bir tasarım benimsenmiş gibi görünüyor. Gerektiğinde çift mikrofon sayesinde net görüşmeler yapmanıza da olanak tanıyor. Ayrıca uygun bir fiyat etiketine sahip olmasının da önemli bir avantaj olduğu kanaatindeyim.