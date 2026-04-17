Çift 200 MP Kameralı Telefonun Kutu Açılışı Yapıldı (Video)

OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Find X9 Ultra olarak isimlendirilen telefona dair bu zamana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Şimdi ise Find X9 Ultra'nın Master isimli özel sürümünün kutu açılış videosu paylaşıldı. Bununla birlikte Master sürümünün kutusundan nelerin çıkacağı belli oldu.

OPPO Find X9 Ultra Master Edition Kutu Açılış Videosu Nasıl İzlenir?

OPPO Find X9 Ultra Master Edition'ın kutu açılış videosu, YouTube üzerinden yayınlandı. 2 dakika 15 saniye uzunluğundaki videoya göre özel sürümün kutusunda 300 mm telekonvertör lens, çeşitli kontrollere ve bir deklanşör butonuna sahip kılıf, 300 mm lensi telefona monte etmek için bir filtre, lens kapağı gibi fotoğrafçılık aksesuarlarının yanı sıra Hasselblad marka boyun askısı ve şık bir taşıma çantası da yer alıyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra'nın tasarımı, serinin bir önceki modeli olan Find X8 Ultra'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde dört adet kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise bir adet LED Flaş bulunacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ön Kamera: 50 MP

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Önceki modelde ayrıca 2.500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2.500 nit veya üzeri bir parlaklık görebilliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise ok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renkler sunduğunu belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Nm yani nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek hız sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda söz konusu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Bu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 serisi dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada Serinin önceki modeli Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni telefonu Find X9 Ultra, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro şu anda 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacak. Buan göre yeni telefonun Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra'nın özel sürümünün mobil fotoğrafçılık alanında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Master Edition'ın kutusundan çıkan bu aksesuarların çok daha profesyonel ve kaliteli fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacağını söyleyebilriim. Çeşitli kontrollere ve deklanşör butonuna sahip kılıf ise fotoğraf çekerken büyük kolaylık sağlayacak.

Telefon yalnızca kamerasıyla değil aynı zamanda işlemcisiyle de dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problemn olmadan oynanabilecek. Bu arada telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.