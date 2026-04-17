120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 6500 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuru ile birlikte TECNO Pop X 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

TECNO Pop X 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pop X 5G, 20 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan TECNO Pop 9, 2024 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pop X 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pop X 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pop X 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TECNO Pop X 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pop 9 için 72 dolar (3.229 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Pop X'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 95 dolar (4.260 TL) civarında bir fiyat ile birlikte gelebilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

TECNO Pop X 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

TECNO Pop X 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli olan Pop 9'da 6,6 inç ekran boyutu, 720 x 1612 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net şekilde hissediliyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına da sahip.

TECNO Pop X 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pop 9'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

TECNO Pop X 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pop X 5G'de sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil ancak giriş seviyesi işlemcilerin performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştıracaktır.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda TECNO Pop X 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip bir telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Benim için telefonda yenileme hızının yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak telefon deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Pop X 5G'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.