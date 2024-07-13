Uygun Fiyatlı Redmi G Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri
Redmi G Pro 2024 bu yılın Mart ayında Intel Core i9-14900HX + RTX 4060 kombinasyonu ile piyasaya sürülmüştü. Bu bilgisayarın daha uygun fiyatlı versiyonu geldi!
Akıllı telefonları ile yakından tanıdığımız Redmi tıpkı Xiaomi gibi birden fazla alana hakim olmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda oyuncu dizüstü bilgisayarı Redmi G Pro 2024 bu yılın Mart ayında Intel Core i9-14900HX + RTX 4060 kombinasyonu ile 1250 dolara piyasaya sürülmüştü.
Redmi G Pro 2024 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rekabetçi fiyat etiketi ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran Redmi dizüstü bilgisayarını sadece Çin'de satışa sunduğu için satış rakamlarına hakim değiliz. Ancak aradan henüz 4 ay geçiş olmasına rağmen cihazın daha uygun fiyatlı versiyonu da satışa sunuldu.
Önceki model ile benzer şekilde RTX 4060 ekran kartından güç alan bilgisayar bu kez Core i7-14650HX ile geliyor. Performans farkı hakkında size bir fikir vermek gerekirse; Intel Core i9-14900HX'in 24 çekirdeği ve 32 iş parçacığı bulunurken maksimum çalışma frekansı 5,8 GHz seviyesinde.
Oyunculara Özel Yeni Dizüstü Bilgisayar: Redmi G Pro (2024) Tanıtıldı!
Xiaomi, oyunculara özel, donanımlı Resmi G Pro dizüstü bilgisayarı tanıttı. Peki bu yeni bilgisayarda ne gibi özellikler bulunuyor? İşte detaylar!
Intel Core i7-14650HX ise 16 çekirdek, 24 iş parçacığına ev sahipliği yaparken 5,2 GHz hıza ulaşabiliyor. Cihazın 2.5K çözünürlük sunan ekranı 240 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan Core i7-14650HX işlemcili Redmi G Pro 2024'ün fiyatı 1005 dolar seviyesinde.