Uygun Fiyatlı Redmi G Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Akıllı telefonları ile yakından tanıdığımız Redmi tıpkı Xiaomi gibi birden fazla alana hakim olmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda oyuncu dizüstü bilgisayarı Redmi G Pro 2024 bu yılın Mart ayında Intel Core i9-14900HX + RTX 4060 kombinasyonu ile 1250 dolara piyasaya sürülmüştü.

Redmi G Pro 2024 Özellikleri ve Fiyatı

Bu rekabetçi fiyat etiketi ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran Redmi dizüstü bilgisayarını sadece Çin'de satışa sunduğu için satış rakamlarına hakim değiliz. Ancak aradan henüz 4 ay geçiş olmasına rağmen cihazın daha uygun fiyatlı versiyonu da satışa sunuldu.

Önceki model ile benzer şekilde RTX 4060 ekran kartından güç alan bilgisayar bu kez Core i7-14650HX ile geliyor. Performans farkı hakkında size bir fikir vermek gerekirse; Intel Core i9-14900HX'in 24 çekirdeği ve 32 iş parçacığı bulunurken maksimum çalışma frekansı 5,8 GHz seviyesinde.

Intel Core i7-14650HX ise 16 çekirdek, 24 iş parçacığına ev sahipliği yaparken 5,2 GHz hıza ulaşabiliyor. Cihazın 2.5K çözünürlük sunan ekranı 240 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan Core i7-14650HX işlemcili Redmi G Pro 2024'ün fiyatı 1005 dolar seviyesinde.