Xiaomi'den 8500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 185Hz Ekranı Var

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K100 Pro isimli telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü suancak.

Redmi K100 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.500mAh

8.500mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP (makro özellikli)

50 MP (makro özellikli) Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip olan Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusuişlemci battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi K100 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED üzerinde 1.5K çzöünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda 3500 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 185Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Redmi K100 Pro'nun Bataryası Kaç mah Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu arada Redmi K90'da 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K100 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefoto kamerada makro özelliği de yer alacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Makro ise makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera ve 20 megapiksel ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonda da ultra geniş açılı kamera görebiliriz.

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro'nun 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına diar açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100 Pro'nun yaklaşık 2 bin 599 yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 17 bin 720 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi K100 Pro'nun oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Diğer yandan suya dayanıklılık da önemli bir avantaj sağlayacak. Dışarıdayken bazen hiç beklenmedik anlarda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Telefonun suya dayanıklı olması sayesinde böyle durumlarda minimum çaba sarf etmeniz işe yarayacaktır.