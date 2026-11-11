Xiaomi'nin Yeni Telefonunun Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak

Redmi K100 Ultra adıyla anılan yeni telefon üzerinde çalışmalar sürüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni model için yaklaşık 10.000 mAh batarya ve 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemci test ediliyor. Modelin oyun odaklı bir amiral gemisi olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Redmi K100 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Özellik Beklenen donanım İşlemci 2 nm Batarya Yaklaşık 10.000 mAh Kablolu şarj 100W Kablosuz şarj 50W Batarya tasarımı Özel tek hücreli tasarım Güç yönetimi Düşük voltajlı deşarj ve global bypass şarj Kamera 50 megapiksel periskop kamera Sensör boyutu 1/1,95 inç Optik yakınlaştırma Yaklaşık 3x

Redmi K100 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi'nin yeni telefonunda 2 nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bir işlemci test ediliyor. İşlemcinin adı henüz belli değil ama 2 nm üretim sürecinden yola çıkarak işlemcinin yüksek performansa sahip olacağını söyleyebiliriz. Öyle ki bu üretim süreciyle geliştirilmesi, işlemcinin içindeki transistörlerin daha yoğun yerleştirilmesine olanak tanıyor. Bu da üreticilerin daha yüksek işlem gücünü daha düşük güç tüketimiyle sunmasına yardımcı olabiliyor.

Redmi K100 Ultra'nın Bataryası ve Şarj Özellikleri Neler?

Telefonun yaklaşık 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Cihaz bu yüksek kapasitenin yanı sıra 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Bununla bilrikte cihazda 50W kablosuz hızlı şarj desteği de yer alacak. Bu arada Redmi K90'da 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K100 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K100 Ultra'nın kamera sisteminde 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera da bulunacak. 1/1,95 inç sensör boyutuna sahip olması beklenen kamera, yaklaşık 3x optik yakınlaştırma sunacak. Bu sayede görüntü kalitesini dijital yakınlaştırmadaki kadar kaybetmeden uzaktaki nesneleri çekmek mümkün olacak.

Redmi K100 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100 Ultra'nın resmi fiyatı henüz belli değil. Çin'deki önceki modellerin fiyatları, yeni telefonun hangi seviyede konumlandırılabileceğine ilişkin fikir veriyor. Redmi K100 Pro Max, Çin'de 4.499 yuan (yaklaşık 33 bin 900 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Üst depolama seçeneklerinde fiyat 5.999 yuana (45 bin 203 TL) kadar çıkıyordu.

Türkiye'de ise POCO F9 Pro 69.999 TL, POCO F9 Ultra 79.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. K100 Ultra'nın oyun odaklı donanımı, yeni nesil işlemcisi ve kablosuz şarj desteği düşünüldüğünde POCO F9 Ultra'nın üzerinde konumlandırılması beklenebilir. Bu doğrultuda Redmi K100 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi hâlinde 80 bin TL ile 90 bin TL arasında bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Elbette konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi K100 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmadı. Xiaomi'nin Redmi K serisindeki bazı modelleri uluslararası pazarlara POCO markasıyla taşıması, telefonun ülkemize gelme ihtimalini artırıyor. Bunun örnekleri mevcut. Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max, uluslararası pazarlarda POCO F9 Pro ve POCO F9 Ultra isimleriyle satışa sunuldu.

Her iki model de Türkiye'de resmi olarak satışta. Dolayısıyla K100 Ultra'nın da POCO markası altında ülkemize gelmesi beklenebilir. Yine de Türkiye'ye gelecek modelin Çin sürümüyle aynı batarya kapasitesine sahip olup olmayacağı belli değil.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Ultra'nın oyun performansından bağımsız olarak batarya ve şarj teknolojileriyle öne çıkmasını bekliyorum. Öyle ki cihaz, yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak, telefonun şarj işlemi içinse kullanıcıyı fazla bekletmeyecektir. Öte yandan 50 megapiksel periskop kameranın eklenmesi de telefonu sadece oyun oynamak için telefon arayanların dışında kalanların da ilgisini çekmesini sağlayacaktır.