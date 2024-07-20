144 Hz Ekran ve 16 GB RAM: Redmi K70 Ultra Tanıtıldı!

Akıllı telefon işinin başarılı oyuncularından Xiaomi, uzun bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Redmi K70 Ultra'yı vitrine çıkardı. Peki Çinli üreticinin yeni akıllı telefonu kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte Redmi K70 Ultra özellikleri ve fiyatı!

Redmi K70 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Redmi K70 Ultra modelinde 1,5K çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision, 144 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 4000 nit tepe parlaklık sunan uzun 6,67 inçlik OLED bir ekran mevcut. TCL ile birlikte geliştirilen bu panel delikli bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 9300 Plus oluyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimiyle geliyor.

Cihazda 50 Megapiksel Sony IMX906 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Önde ise 20 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bunun dışında 12 GB + 256 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB varyantlarıyla geliyor.

120W hızlarında şarj olabilen 5,500 mAh'lik bir bataryadan beslenen akıllı telefonun fiyatları ise şu şekilde;

12 GB + 256 GB – 2,599 Yuan (358 dolar)

– 2,599 Yuan (358 dolar) 12 GB + 512 GB – 2,899 Yuan (399 dolar)

– 2,899 Yuan (399 dolar) 16 GB + 512 GB – 3,199 Yuan (440 dolar)

– 3,199 Yuan (440 dolar) 16 GB + 1 TB – 3,599 Yuan (495 dolar)

Özellik Detaylar Boyutlar 160.38 x 75.14 x 8.39 mm Ağırlık 211 gram Ekran 6.67 inç OLED, 1.5K çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision, 144Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, 4000 nit parlaklık, 3840Hz PWM karartma Çipset MediaTek Dimensity 9300+ (4nm) WiFi Performansı Pengpai T1 sinyal iyileştirme çipi, %12 WiFi performansı artışı GPS Performansı %20 iyileştirme 5G WiFi Sinyal Gücü %58 artış Batarya 5,500mAh, 120W kablolu hızlı şarj Depolama ve RAM 12GB + 256GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB, 16GB + 1TB Arka Kamera 50 MP Sony IMX906 ana sensör, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro Ön Kamera 20 MP Çipsetler Surge P2 (hızlı şarj), G1 (güç yönetimi), D1 (bağımsız ekran işlemcisi) Diğer Özellikler Çift stereo hoparlör, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, Çift SIM desteği, NFC, HyperOS tabanlı Android işletim sistemi Renk Seçenekleri Ink Feather Black, Clear Snow White, Ice Blue IP Derecesi IP68 (su ve toz geçirmezlik)