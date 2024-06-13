24 GB RAM ve 1 TB Depolama: Redmi K70 Ultra Özellikleri Ortaya Çıktı

Uzunca bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Redmi K70 Ultra ile ilgili somut gelişmeler yaşanıyor. Akıllı telefon halihazırda lansmanın çok yakında olduğunu gösteren 3C gibi sertifika veri tabanlarında görünürken, son gelen raporlar ise özellik gibi teknik detayları ortaya koyuyor.

Redmi K70 Ultra Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi K70 Ultra modeli MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemcisinden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefon 120W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek. Ayrıca, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle gelecek. Burada diğer bellek ve depolama seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli.

Üründe 1.5K çözünürlüklü ve 144 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir ekran bulunacak. Bununla birlikte cam bir arka panelle raflardaki yerini alacak. 50 Megapiksel Light Hunter 800 (OVX8000) ana sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve ek bir 2 Megapiksel sensöre sahip olacak. Son olarak kamera tarafında bir Leica iş birliği üzerinde de duruluyor.

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