Redmi K80 Pro Sızdırıldı: Snapdragon 8 Gen 4, 120W Hızlı Şarj ve Çok Daha Fazlası Bu Telefonda

Redmi, genellikle daha uygun fiyatlı cihazlarla anılsa da Çin'de her yıl piyasaya sürdüğü K serisi modellerle dikkat çekiyor. Bu cihazlar uluslararası piyasada genellikle Poco F serisi altında yer alsa da, Redmi markası altında birçok yenilikçi model sunuyor. Şimdi ise gözler, Redmi K70 Pro'nun halefi olan Redmi K80 Pro'ya çevrilmiş durumda.

Redmi K80 Pro'nun Sızdırılan Özellikleri

Redmi K80 Pro'nun özellikleri hakkında çeşitli sızıntılar ve söylentiler dolaşıyor. Bu yeni modelin, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 SoC işlemci ile karşımıza çıkması bekleniyor. Cihazın, 2K çözünürlüğünde bir ekran ve 5,500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi öngörülüyor. Ayrıca, 120W hızlı kablolu şarj desteği sunarak kullanıcıların uzun süre beklemeden cihazlarını şarj edebilmesine imkan tanıyacak.

Redmi K80 Pro'nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olması. Bu sensörler, optik muadillerine göre daha hızlı ve daha güvenilir olarak biliniyor.

Mart ayında yayımlanan bir rapora göre, Xiaomi 15 serisi ve OnePlus 13 gibi modellerin de ultrasonik parmak izi tarayıcıya geçiş yapacağı iddia edilmişti. K80 Pro, bu yenilikçi teknoloji ile rakiplerine meydan okumayı planlıyor.

Kamera özelliklerine gelecek olursak, cihazın 3x telefoto kamera ile geleceği biliniyor. Bu, önceki model K70 Pro'daki 2x telefoto kameraya kıyasla bir yükseltme olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, kullanıcıların daha net ve yakın çekimler yapabilmesine olanak tanıyacak. Ancak diğer sensörler hakkında henüz net bir bilgi yok.

Redmi K80 Pro, K serisinin başarılı mirasını devam ettirerek, kullanıcılarına üst düzey özellikler sunmayı hedefliyor. Ancak, bu yenilikçi özelliklerin fiyat etiketine de yansıması muhtemel.

Sızıntılar Redmi K80 Pro'nun "amiral gemisi" sınıfında bir telefon olacağını gösteriyor. Ancak bu durumun fiyata da yansıması kaçınılmaz. Detaylar elbette ki cihazın piyasaya sürülmesiyle netlik kazanacak ve Redmi K80 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında tam bilgiye o zaman sahip olacağız.