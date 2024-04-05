Redmi K80 Serisi Performansıyla Kasıp Kavuracak: Snapdragon 8 Gen4 ile Gelecek!

Redmi K80 serisinin 2024'ün ikinci yarısına büyük bir giriş yapması bekleniyor. Bu yeni seri, yüksek kaliteli akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan modeller sunacak.

Weibo'nun teknoloji yazarı Wisdom Pikachu'ya göre Redmi K80 serisi 5.500 mAh bataryayla geri dönecek. Redmi K70 serisi 5000 mAh bataryayla piyasaya sürülmüştü yani önceki modelden 500 mAh daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu artırılmış batarya kapasitesinin, kullanıcılara daha uzun pil ömrü sağlaması bekleniyor.

Daha büyük batarya kapasitesinin, özellikle telefonlarını çok sık kullanan kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Bunlara oyuncular veya canlı yayın yapan kullanıcılar örnek verilebilir.

Redmi K80 Serisi Dikkat Çekici Özellikleriyle Geliyor

Xiaomi'nin özellikle Redmi ve Mi serilerinde büyük batarya kapasiteleriyle mobil telefonlar üretme geçmişi bulunuyor. Uygun fiyatlı ve dikkat çekici özelliklere sahip olduğu bilinen Redmi Note serisi, Redmi Note 11S ve Redmi Note 11 Pro gibi güçlü 6000mAh bataryaya sahip cihazları içeriyor.

Xiaomi'nin amiral gemisi olan Mi serisi, Mi 11 serisi gibi daha büyük batarya kapasitelerine sahip olmasıyla biliniyor. Bu özellikler sorunsuz şekilde oyun oynama, video izleme gibi imkanları sunuyor. Bu sayede kullanıcılar pil ömrü endişesi olmadan cihazlarını rahatlıkla kullanabiliyorlar.

Söylentilere göre Redmi K80 serisinin standart ve Pro versiyonları için farklı yonga setleri olacak. Bunlar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobil ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mobil olacak. Bu çift yonga stratejisi, serinin farklı pazar segmentlerine hitap etmesini sağlayacak. Snapdragon 8 Gen 4 mobil platformu amiral gemisi modelleri güçlendirirken, Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformu orta segment modelleri güçlendirecek.

Bu yaklaşım, Redmi'nin farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan daha geniş bir cihaz yelpazesi sunmasına olanak tanıyacak. Sıradan akıllı telefon kullanıcılarından yüksek performanslı cihazlara ihtiyaç duyan kullanıcılara kadar farklı kullanıcı segmentlerine hitap edecek.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, Ekim 2024'te piyasaya sürülecek. Qualcomm tarafından özel olarak üretilen Oryon CPU çekirdeklerini içerecek ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine göre önemli performans artışı sunacak.

Yonga setinin 3nm işlemine dayalı olacağı ve Oryon CPU çekirdekleri ile 4.0GHz'e ulaşacağı söyleniyor. Ayrıca, en yeni Snapdragon X80 5G Modem-RF sistemiyle eşleştirilecek. Bu sistemle, daha iyi veri hızları, azaltılmış gecikme süresi ve geliştirilmiş konum doğruluğu sunulacak.