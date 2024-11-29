Akıllı Telefonların Yeni Yıldızı: Redmi K80 Serisi İlk Günden Satış Rekoru Kırdı!

Xiaomi'nin sevilen alt markalarından Redmi, oldukça hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde yenilenen logosuyla birlikte merakla beklenen üst düzey akıllı telefon serisi Redmi K80'i tanıtan şirket, yeni cihazlarıyla beklenmedik bir satış başarına imza attı.

Aktarılanlara göre yeni Redmi K80 serisi, henüz piyasaya sürüldüğü ilk günden rekor satış sayısına ulaşarak marka tarihinde bir ilke ulaştı.

Yeni Redmi K80 Serisi Satışa Sunulduğu İlk Günden 660 Binden Fazla Sipariş Aldı

Xiaomi bünyesindeki ünlü akıllı telefon üreticisi Redmi, geçtiğimiz gün uzun bir süredir beklenen yeni K80 serisini resmen tanıttı. Güçlü özelliklerine kıyasla sahip olduğu uygun fiyatlarıyla dikkat çeken yeni modeller, anavatanı Çin'de eşine az rastalanacak bir çıkış yakaladı.

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre yeni Redmi K80 serisi, ön siparişe açıldığı ilk gün 660 binden fazla satış gerçekleştirdi. Redmi K80 ve K80 Pro bu sayıyla birlikte marka tarihinin en yüksek günlük satış rekorunu egale etti.

Çin'de bu denli yüksek bir satış başarısına imza atan cihazların küresel pazardaki performası ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye başta olmak üzere pek çok bölgede POCO F7 ve F7 Pro ismiyle satışa sunulacağı düşünülen yeni modellerin ne zaman globale açılacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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