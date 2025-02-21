Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Sızdırıldı! Güçlü İşlemci, Dev Batarya

Redmi K80 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Bu nedenle telefonun hangi özelliklere sahip olacağı merak ediliyordu. Yaşanan bir sızıntı, merak edilen soruya ışık tuttu.

Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station (DCS) tarafından ortaya atılan iddiaya göre yeni Redmi telefonu yüksek batarya kapasitesi ve güçlü donanımıyla kendisine hayran bırakacak. Telefonun 7400 mah veya 7500 mah batarya kapasitesiyle birlikte geleceği öne sürüldü.

Devasa batarya, sık sık şarj etme derdini ortadan kaldırarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. K80 Ultra modeli uzun pil ömrünün yanı sıra hızlı şarj konusunda da adından söz ettirecek çünkü telefon 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefon gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. Bu işlemci, oyunlarda yüksek performans elde edilmesinde önemli rol oynayacak.

Redmi K80 Ultra'nın arka kamera tasarımı, K70 Ultra modelinden farklı olacak. K70 Ultra'da üç kamera ve LED flaş kare şeklinde konumlanmıştı. K80 Ultra'da ise tıpkı K80 ve K80 Pro'daki gibi kamera modülü daire şeklinde olacak.

Ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucuya sahip telefonda IP68 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Redmi K80 Ultra Çıkış Tarihi

Redmi K80 Ultra modelinin temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. K70 Ultra da 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.