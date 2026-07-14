Game Pass'e 5 Oyun Geliyor! Resonance: A Plague Tale Legacy ve Dahası

Game Pass'e Ağustos 2026'da eklenecek oyunlardan bazıları belli oldu. Yeni eklenecek olan oyunlar sayesinde Ağustos ayı Microsoft'un abonelik hizmetini kullananlar için son derece hareketli geçecek. Her biri, Temmuz ayında abonelerle buluşturulan çok sayıda oyunun ardından hız kesmeden ekran başında eğlenceli vakit geçirmeye yardımcı olacak.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Beast of Reincarnation: 4 Ağustos 2026

4 Ağustos 2026 Monsters Are Coming: 6 Ağustos 2026

6 Ağustos 2026 Grave Seasons: 13 Ağustos 2026

13 Ağustos 2026 Sandustry: 13 Ağustos 2026

13 Ağustos 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy: 27 Ağustos 2026

Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında Beast of Reincarnation, Sandustry, Monsters Are Coming, Grave Seasons ve Resonance: A Plague Tale Legacy yer alıyor. Bunlardan dört tanesi, piyasaya sürülür sürülmez "ilk günden itibaren Game Pass'te" programı kapsamında kütüphanedeki yerini alacak. Bir tanesi ise PC'den konsol oyuncularına gelecek.

Beast of Reincarnation Ne Zaman Game Pass'e Gelecek?

PC Game Pass ve Game Pass Ultimate abonelerine sunulacak olan Beast of Reincarnation, 4 Ağustos 2026 tarihinde Game Pass'te yerini alacak. Bu oyunun arkasında Pokemon serisinin de arkasındaki Game Freak yer alacak. Rol yapma oyunlarını sevenlere hitap edecek. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyun, Japonya'ya odaklanacak. Emma ve onun köpeği Koo'yu kontrol edeceksiniz. İkili el ele verip yaratıklara karşı mücadele edecek.

Monsters Are Coming Ne Zaman Game Pass'e Eklenecek?

Monsters Are Coming, 6 Ağustos 2026 tarihinde abonelerle buluşturulacak. Hatırlayacak olursanız bu oyun zaten daha önce PC Game Pass abonelerine sunuluyordu. Şimdi de Game Pass Ultimate kullanıcıları ile buluşturulacak. Böylelikle Xbox Series X / S'te de oynanabilecek. Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan bu yapımda düşmanlara karşı şehri koruyacak, kaynak toplayacak ve savunmaya yoğunlaşacaksınız.

Grave Seasons Ne Zaman Game Pass'teki Yerini Alacak?

Grave Seasons, 13 Ağustos 2026 tarihinde Game Pass'teki yerini alacak. Oyuna hem Game Pass Ultimate hem PC Game Pass aboneleri erişebilecek. Stardew Valley gibi bir çiftlik simülasyonu olsa da gerilim seviyesi had safhada olacağı için ondan çok daha farklı bir yapım olacak. Ashenridge adlı tüyler ürperten bir kasabada tarım yapacak, bununla birlikte sokaklarda gezen korkutucu bir varlığın gizemini çözmeye çalışacaksınız.

Sandustry Ne Zaman Game Pass'e Dahil Edilecek?

Sandustry tıpkı Grave Seasons gibi 13 Ağustos 2026 tarihinde Game Pass kütüphanesindeki diğer oyunlara katılacak. Oyunu PC Game Pass abonelerinin yanı sıra Game Pass Ultimate aboneleri de oynayabilecek. Oyundaki yer altını kazarak antik medeniyetten geriye kalan hazineleri bulmaya odaklanacaksınız.

Game Pass'te Resonance: A Plague Tale Legacy'ye Ne Zaman Erişilebilecek?

Resonance: A Plague Tale Legacy, sadece Game Pass değil, tüm oyuncular tarafından merakla beklenen bir yapım. 27 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. A Plague Tale: Requiem'den tanıdığımız Sophia'yı merkezine alacak. Söz konusu yapımdan 15 yıl öncesini işleyecek. Gizliliğin ön planda olacağı yapımda laneti durdurmak için Minotor Adası'na doğru çok tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız.

Editörün Yorumu

Game Pass kütüphanesine eklenecek olan oyunlar, beni oldukça heyecanlandırmış durumda. Geleceği doğrulanan oyunlar arasından en çok beklediğim yapımın ise Resonance: A Plague Tale Legacy olduğunu söyleyebilirim. Serinin popülaritesini göz önüne alacak olursak bu oyunun kütüphaneye eklenmesi sadece beni değil, bütün aboneleri mutlu edecektir.