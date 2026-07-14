Popüler Açık Dünya Oyunu Aşırı Ucuzladı: New York'ta Geçiyor!

Steam'de başlatılan yeni kampanyayla birlikte Tom Clancy's The Division'ın fiyatında önemli bir indirim yapıldı. Peki bu oyunun fiyatı platformda an itibarıyla kaç TL ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Tom Clancy's The Division Steam'de Kaç TL?

Tom Clancy's The Division Steam'de yüzde 80 indirime girdi. Düzenlenen bu kampanyayla birlikte yapımın fiyat etiketi 23,99 dolardan (1.128 TL) 4,79 dolara (225 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte indirimlerin 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini söylemek mümkün. Yani önünüzde karar verebilmek için 12 günlük bir süre var.

Tom Clancy's The Division Epic Games'te Kaç TL?

Tom Clancy's The Division şu anda Epic Games Store'da indirimde değil ve 749 TL'den satılıyor. Platform verilerine göre oyun en son 14 Mayıs'ta indirime girdi ve fiyat etiketi 149,80 TL'ye düştü. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde benzer bir indirim tekrar söz konusu olabilir.

Tom Clancy's The Division Xbox'ta Kaç TL?

Maalesef Xbox'ta da şu anda bir indirim yok. Tom Clancy's The Division'ın şu anda mecrada 1.009 TL'lik bir fiyatla satıldığını söyleyebiliriz. Ancak bu ücreti ödemenize gerek olmayabilir. Eğer Xbox Game Pass Ultimate veya Ubisoft+ Premium paketlerine aboneyseniz oyunun herhangi bir ek ücret ödemeden ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Tom Clancy's The Division PlayStation'da Kaç TL?

PlayStation'da işler büyük oranda değişiyor. Zira Tom Clancy's The Division an itibariyla platformda indirimde ve 16 Temmuz'a kadar 209,80 TL'den satılıyor. Buna ek olarak PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa bu ücreti de ödemeden ücretsiz bir şekilde oynama imkanınız olacak.

Tom Clancy's The Division Nasıl Bir Oyun?

Tom Clancy's The Division, 2016'da piyasaya sürülen üçüncü şahıs nişancı aksiyon oyunu diyebiliriz. Salgın sonrası karantinaya alınmış bir düzende kontrolü sağlamaya çalışan elit bir ajanı yönettiğiniz bu yapımda seviye atlayıp karakterinize yeni ekipmanlar diziyorsunuz. Ardından New York sokaklarındaki yağmacı çeteler ve acımasız gruplarla savaşıp şehri bu kaostan kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Tom Clancy's The Division Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Orijinal olarak Windows 7 için çıkış yapmış olsa da oyun Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir.

İşlemci: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6100 veya daha iyisi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 (2 GB VRAM - günümüzdeki muadili NVIDIA GeForce GTX 760) | AMD Radeon HD 7770 (2 GB VRAM) veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Orijinal olarak Windows 7 için çıkış yapmış olsa da oyun Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir.

İşlemci: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon R9 290 veya daha iyisi - Desteklenenler Listesine Göz Atın

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Editörün Yorumu

Tom Clancy's The Division'ı ilk çıktığında deneme şansım olmuştu. Gerek konusu gerek açık dünyasıyla beğenimi kazanmıştı. Eğer siz de bu türe ilgi duyuyorsanız hazır indirimdeyken Tom Clancy's The Division'a bir şans verebilirsiniz.