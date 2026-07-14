vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Çok yakında piyasaya sürülecek vivo X300e ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Geçtiğimiz günlerde 3C sertifikası alan akıllı telefonun son olarak depolama ve RAM seçenekleri paylaşıldı. İşte vivo X300e ile ilgili merak edilen detaylar!

vivo X300e Depolama ve RAM Seçenekleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşan vivo X300e'nin RAM ve depolama opsiyonlarını sızdırdı. Buna göre akıllı telefon 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak geçen yılın sonunda piyasaya sürülen standart vivo X300'de 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1 TB opsiyonları mevcuttu.

vivo X300e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM ve Depolama: 12 GB ve 256/512 GB

12 GB ve 256/512 GB Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Batarya Kapasitesi: 7100 mAh

7100 mAh Hızlı Şarj: 90W hızlı şarj özelliği.

90W hızlı şarj özelliği. Kalınlık: Yaklaşık 7.99 mm

Yaklaşık 7.99 mm Ağırlık: 203 gram

203 gram Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

vivo X300e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'dan şu ana dek X300e'nin tantımı tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda telefonun doğrudan bir selefi olmadığından tanıtım tarihiyle ilgili bir tahminde bulunmak da oldukça zor. Fakat bazı kaynaklara göre model bu ayın sonunda veya en geç ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

vivo X300e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde X300, Y04, V60 Lite, Y31, V40 Lite, Y11d, Y21 ve Y05 gibi çok sayıda telefonunu satıyor. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de X300e'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo X300e Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere vivo X300 ülkemizde 69.618 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. vivo X300e ise teknik özellikleri itibariyla selefinin biraz daha altında konumlanacak. Yani yüksek ihtimalle Türkiye'de satılması halinde 45.000 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

vivo X300e'nin sızdırılan RAM ve depolama kapasiteleri bence yeterli. Zira 12 GB RAM kapasitesi günümüzde bir standart haline geldi. Yani bu telefonu aldığınızda bellek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Benzer şekilde 256/512 GB opsiyonları da gayet yeterli.