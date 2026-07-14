Bir Komutla Video Çeken Akıllı Gözlük Tanıtıldı! Çeviri Yapabiliyor 

HTC Vive Eagle, ilk ortaya çıkmasından (yaklaşık 1 yıl önce) uzun bir süre sonra resmen tanıtıldı. Bununla birlikte fiyatı da netlik kazandı. Yeni akıllı gözlük, Ray-Ban Meta'ya kıyasla daha pahalı bir fiyatla birlikte piyasaya sürülüyor. En önemli artıları arasında ise kamera ve yapay zeka desteği ön plana çıkıyor.

HTC Vive Eagle'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon AR1 Gen 1

Snapdragon AR1 Gen 1 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 32 GB

32 GB Kamera: 12 MP ultra geniş açılı kamera

12 MP ultra geniş açılı kamera Fotoğraf Çözünürlüğü: 3024 x 4032 piksel

3024 x 4032 piksel Video Çözünürlüğü: 1512 x 2016 piksel (30 FPS)

1512 x 2016 piksel (30 FPS) Ses Sistemi: Stereo hoparlörler ve 4 adet mikrofon

Stereo hoparlörler ve 4 adet mikrofon Yapay Zeka Desteği: VIVE AI sesli asistan (İsteğe bağlı Google Gemini ve ChatGPT erişimi, sesli komutla çekim, not alma, 13 dilde gerçek zamanlı görselden sese çeviri)

VIVE AI sesli asistan (İsteğe bağlı Google Gemini ve ChatGPT erişimi, sesli komutla çekim, not alma, 13 dilde gerçek zamanlı görselden sese çeviri) Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Batarya Kapasitesi: 235 mAh

235 mAh Batarya Ömrü: 4,5 saate kadar kesintisiz oynatma / 36 saate kadar bekleme süresi

4,5 saate kadar kesintisiz oynatma / 36 saate kadar bekleme süresi Dayanıklılık Sertifikası: IP54 (Suya ve toza karşı dayanıklılık)

IP54 (Suya ve toza karşı dayanıklılık) Ağırlık: 48,8 gram / 51,5 gram

48,8 gram / 51,5 gram Tasarım Seçenekleri: 4 renk seçeneği, yuvarlak veya kare çerçeve, şeffaf veya renkli cam alternatifleri

HTC Vive Eagle'ın Kamerası Nasıl Çekim Yapabiliyor?

HTC Vive Eagle, gün içinde yaşadığınız önemli anları ellerinizi hiç hareket ettirmeden birinci şahıs bakış açısı ile çekmenize olanak tanıyor. Sizin gördüğünüz ne varsa onları birebir kaydedebiliyor. Gözlüğün sol köşesinde 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu da kameranın oldukça geniş bir alanı kaydetmesini mümkün kılıyor. Gözlük, 3024 x 4032 piksel çözünürlükte epey detaylı fotoğraflar elde etmenize imkân sağlarken dileyen kişilere 1512 x 2016 piksel çözünürlükte 30 FPS video çekme olanağı sunuyor.

HTC Vive Eagle Hangi Yapay Zeka Asistanlarını Destekliyor?

Akıllı gözlük, VIVE AI adı verilen bir asistanla birlikte geliyor. Ray-Ban Meta gözlüklerde olduğu gibi bu gözlükte de asistan fotoğraf ve video çekme gibi temel işlemleri sesli komutlarla gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. HTC, bu akıllı gözlüğün kullanıcılarına ayrıca Gemini ve ChatGPT desteği de sağlıyor. Dileyen kişiler, bu yapay zeka destekli asistanları da tercih edebiliyor.

HTC Vive Eagle'ın Çeviri Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Akıllı gözlükle birlikte gelen çeviri özelliği, 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile beraber çalışıyor. Yabancı dilde yazılmış notları, tabelaları, menüleri ve dahasının fotoğrafınızı çekebiliyor ve yapay zekanın bu yazıları inceleyip kendi dilinize çevirmesini sağlamanız mümkün. Türkçe dâhil 13 farklı dili destekleyen bu özellik, başta yurt dışı seyahatleri olmak üzere birçok konuda kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor.

HTC Vive Eagle'ın Fiyatı Ne Kadar?

HTC Vive Eagle için 499 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 23 bin 472 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 40 bin TL'ye yükselebilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

HTC Vive Eagle Türkiye'de Satılacak mı?

HTC Vive Eagle'ın Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı ama unutmamak gerekir ki şu an HTC'nin sanal gerçeklik ve giyilebilir cihaz markası HTC VIVE'ın Türkiye'de yetkili distribütörü mevcut. Daha önce HTC Vive Flow dâhil birçok ürün distribütör aracılığıyla getirildi. Dolayısıyla Vive Eagle'ın da Türkiye'ye getirilmesi oldukça yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

HTC Vive Eagle'ın sahip olduğu özelliklerin geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ama bana göre en büyük sorun, fiyat etiketi. Ray-Ban Meta'ya göre oldukça yüksek bir fiyatı bulunuyor. Yine de sık sık seyahat eden, yabancı dil ile ilgili sorun yaşamak istemeyen veya kamerayı eline almadan istediği gibi video çekmenin avantajını elde etmek isteyen içerik üreticileri tarafından tercih edilebilir.