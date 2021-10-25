Redmi Note 11 Hızlı Şarj ile Dengeleri Altüst Edecek

Xiaomi oldukça yakın bir zamanda bütçe odaklı yeni Redmi Note 11 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi tarafından Weibo üzerinden paylaşılan afişler doğrultusunda Redmi Note 11, hızlı şarj teknolojisi ile pek çok amiral gemisini dahi sollamayı başaracak.

Redmi Note 11, 120W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan resmi paylaşıma göre Redmi Note 11, 120W hızlı şarj desteği ile kutudan çıkacak. Bu bakımdan şarj direncini ve voltajı azaltmak için çift hücreli tasarım kullanılacakken, grafit tabanlı soğutma sistemi de sıcaklığı kontrol altında tutacak.

Söz konusu teknolojinin serinin tamamında mı yoksa üst modellerinde mi kullanılacağı henüz bilinmiyor ancak her halükarda 28 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte daha fazlasını öğrenmiş olacağız.

Redmi Note 11 Serisi Nasıl Olacak?

Yeni modellerde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlarla karşılaşmayı bekliyoruz ve bu kapsamda ön kamera bir damla çentik içerisinde yer alacak gibi gözüküyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC ile güncel standartların yer alacağı söylenen modeller, ayrıca JBL destekli hoparlörler ile kutudan çıkacak.

Son olarak serinin üst modellerindeki bellek ve depolama varyantlarının sırasıyla 6 GB / 128 GB, 8 GB / 128 GB ve 8 GB / 256 GB olarak satışa sunulması bekleniyor. Tüm bu detayları bir araya getirdiğimizde, yeni modeller orta segmentte gerçekten de rekabetçi modeller olacaklar.