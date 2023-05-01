Redmi Note 12R Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Fiyat performans yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Redmi Note 12R Pro tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda Redmi Note 12R Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni Redmi telefonuna ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Redmi Note 12R Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

RAM: 12 GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Kalınlık: 7,98 mm

Ağırlık: 188 gram

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 12R, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük v e 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Fiyat performans telefonlar arasında yerini alan cihazın arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Redmi Note 12R Pro Fiyatı

Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 12R Pro yaklaşık olarak 289 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.