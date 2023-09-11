Redmi Note 13 Pro+ Bu Ay Geliyor: İlk Detaylar Ortaya Çıktı!

Xiaomi bu ay Redmi Note 13 Pro+'ı kullanıcıların beğenisine sunacak ve bugün telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Yeni telefon, MediaTek'in 4nm platformunun güçlendirilmiş bir varyantı olan Dimensity 7200-Ultra üzerinde çalışacak. Ayrıca Samsung ISOCELL sensörlü 200 MP kameraya sahip olacak ve bu kamera görüntü netliğini ve dijital yakınlaştırmayı artırmak için geliştirilmiş işlemlerle birlikte gelecek.

Redmi Note 13 Pro+ Üst Düzey Kamera Özellikleriyle Geliyor

Redmi Weibo hesabı, "200 MP çekimlerde yeni bir açı" sunmak için MediaTek ve Samsung ile yaptığı üç yönlü ortaklığa değinerek bir dizi ayrıntıyı açıkladı. ISOCELL HP3 sensörü Redmi Note 12 Pro+'da kullanılan sensörle aynı ancak yeni 4nm işlemci çekilen görüntülerin sonuçlarında önemli katkıda bulunacak.

Şirket lansman tarihini açıklamadı ve yalnızca "bu ay görüşürüz" ifadesine yer verdi, bu yüzden lansman artık oldukça yakın. Redmi'nin Note 13 serisine başka hangi telefonların katılacağı konusu ise şimdilik merak konusu.

Peki sizin Redmi Note 13 Pro+'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.