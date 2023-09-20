Redmi Note 13 Pro+ Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Lansman Yaklaşıyor!

Xiaomi yeni Redmi Note 13 serisini yakında kendi ana pazarı olan Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Note 13 Pro+, serinin en üst düzey modeli olacak ve bugün renk seçenekleri lansman öncesinde ortaya çıktı.

Redmi Note 13 Pro+ Renkleri

Çinli teknoloji devi, Redmi Note 13 Pro+'ın iki ek renk seçeneğiyle satışa sunulacağını resmen doğruladı.

Geçtiğimiz hafta, deri arka panele sahip Light Dream Space renk seçeneği tanıtılmıştı ve bugün şirket Redmi Note 13 Pro+'ın yeni renk çeşitlerine bir bakış atmamızı sağladı. Beyaz model Ayna Beyazı olarak adlandırılırken, siyah model ise Gece Yarısı Siyahı olarak adlandırılıyor.

Her iki model de parlak bir arka panele sahip ancak arka tarafta kullanılan malzemenin cam mı yoksa plastik mi olduğu belli değil.

Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri

Cihaz, 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip 6,67 inçlik uzun bir OLED ekranla geliyor. İç kısma geçtiğimizde ise akıllı telefon bizleri 1 TB'a kadar depolama alanı, 16 GB RAM ve MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemci ile karşılıyor. 120W hızlı şarjı destekleyecek cihaz, 5.120mAh'lik büyük bir pile sahip olacak.

Ön tarafta 16MP selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 200MP üçlü kamera ünitesi yer alıyor.

Redmi Note 13 Pro+, 22 Eylül 2023 tarihinde bir dizi başka ürünle birlikte piyasaya sürülecek. Peki sizin telefondan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.