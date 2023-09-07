Redmi Note 13 Serisinde Yer Alacak Telefonlar Ortaya Çıktı!

Redmi'nin Redmi Note 13 serisini bu yılın Ekim ayında Çin'de tanıtacağına dair söylentiler giderek artarken, Note 13 serisine ait olduğu bildirilen 2312DRAABC, 2312CRAD3C, 2312DRA50C ve 23090RA98C gibi birkaç model numarası Çin sertifika platformlarında çoktan ortaya çıktı.

XIaomiui tarafından yayınlanan yeni bir rapor, serinin beş model içereceğini ortaya koyarken, bunun yanı sıra bahsi geçen cihazlarla ilgili önemli ayrıntılar da paylaşıldı.

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13'ün iki varyantı olacağı söyleniyor, bunlar Note 13 4G ve Note 13 4G NFC.

İlki "Sapphire" kod adına ve N7 model numarasına sahipken, NFC varyantı "Sapphiren" kod adına ve N7N model numarasına sahip. Cihaz bir Snapdragon işlemci ile donatılmış olarak gelecek. Telefonun Türkiye, Endonezya ve Avrupa gibi bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G "Gold" kod adına ve "N17" model numarasına sahip. Bir MediaTek işlemciye sahip olacak ve kamera kurulumunda bir ana kamera, bir ultra geniş lens ve bir makro kamera yer alacak.

Raporda Note 13 5G'nin 50MP, 64MP ve 108MP gibi farklı ana kameralara sahip üç farklı varyantı olduğu belirtiliyor.

Cihazın bir Poco varyantı da geliştirme aşamasında. Bu telefonun ise "Goldp" kod adına sahip ve 64MP ana kameraya sahip olduğu söyleniyor.

Redmi Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro+ 5G

"Zircon" kod adlı ve "N16U" model numaralı Redmi Note 13 Pro 5G'nin bir MediaTek işlemciye sahip olması bekleniyor. Arka kamera ünitesinde ise Samsung ISOCELL HP3 200MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera bulunacak. Selfie kamerası ise 16MP olacak.

Redmi Note 13 Pro+ 5G'nin Note 13 Pro'ya benzer olması da muhtemel ancak özellikleriyle ilgili detaylı ayrıntılar henüz mevcut değil.

Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G modellerinin Avrupa ve Hindistan dâhil olmak üzere birden fazla pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Redmi Note 13 Turbo

Kod adı "Garnet" olan Redmi Note 13 Turbo'nun Note 13 Pro 5G'ye benzer bir kamera ünitesine sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte telefon bir Snapdragon işlemci ile donatılacak ve cihaz birden fazla pazarda piyasaya sürülecek. Cihazın model numarası şimdilik hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ortaya çıkan serideki tüm telefonların MIUI 14 tabanlı Android 13 ile işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Peki sizin Redmi Note 13 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.