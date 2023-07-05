MIUI 15 Yüklü Gelecek İlk Telefonlar Belli Oldu

Kısa süre önce Xiaomi'nin cihazları için MIUI 15 yapılarını hazırlamaya başladığını öğrendik. Şimdi ise güvenilir bir kaynak, MIUI'nin gelecek sürümüyle piyasaya sürülecek akıllı telefonları açıklıyor.

Kaynak, yeni nesil MIUI ile gönderilecek dört telefonu açıklıyor. Hatta bu telefonların öne çıkan özelliklerinden de bahsediyor.

Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 Serisi MIUI 15 ile Geliyor

Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 serisi ve Xiaomi 14 serisi MIUI 15 ile önceden yüklenmiş şekilde gelecek. Bu serilerin her biri en az iki cihaz içerecek.

Redmi Note 13 cihazlarının N16 ve N17 model numaralarını taşıdığı belirtiliyor. Bu telefonların resmî olarak Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro Plus olarak adlandırılabileceği düşünülüyor. Xiaomi 14 cihazlarının ise N2 ve N3 model numaralarına sahip olduğu belirtiliyor. Bu telefonların da resmî olarak Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olarak adlandırılacakları düşünülüyor.

Son olarak sızıntı yapan kişi tüm bu akıllı telefonların dar çerçeveli ekranlarla donatılacağını belirtiyor.

Bu telefonların 2023 yılının ikinci yarısında resmiyet kazanması bekleniyor. Redmi telefonları Ekim ayında piyasaya sürülebilirken, Xiaomi premium telefonları Kasım ayında tanıtılabilir.