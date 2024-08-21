Redmi Note 14 Pro 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı: Fiyat Performans Canavarı Yolda!

Redmi Note 14 Pro 5G modelini bekleyen kişiler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Redmi Note 13 Pro 5G'nin ardından yeni telefon satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 14 Pro 5G olarak isimlendirilecek yeni telefon fiyat performans konusunda öne çıkacak.

Redmi Note 14 Pro 5G'nin Ortaya Çıkan Özellikleri Heyecanlandırdı

Redmi Note 14 Pro 5G modelinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisine sahip olacağı ortaya çıktı. Bu yeni işlemcinin, Redmi Note 13 Pro 5G modelinde yer alan Snapdragon 7s Gen 2'ye kıyasla önemli iyileştirmeler sunacağı söyleniyor.

Raporlara göre ilk kez Redmi Note 14 Pro 5G'de kullanılacak olan Snapdragon 7s Gen 3, %20 daha iyi CPU performansı, %40'a kadar daha fazla GPU gücü sunacak. Bu, telefonun oyunlarda ve çoklu görevlerde bir önceki modele kıyasla daha iyi performans sunacağını gösteriyor.

Yeni Redmi Note modelinin kameraları global ve Çin'de farklılık gösterecek. Cihazın global sürümü telefoto lens içeren üçlü kamera ile birlikte gelecek. Böylece görüntü kalitesi bozulmadan nesneler yakınlaştırılabilecek.

Çin'de satışa sunulan olan sürüm ise telefoto yerine makro kameraya sahip olacak. Bu kamera, küçük nesnelerin yakın çekim fotoğraflarını çeken kişiler için oldukça kullanışlı olacak.

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