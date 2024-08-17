Redmi Note 14 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı: Nasıl Görünecek?

Redmi Note 13 ailesini geçen yılın sonunda kullanıcılara sunan Xiaomi, şimdi serinin devam modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Bugüne dek Note 14 serisiyle ilgili bazı detaylar aldık ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair az da olsa bilgi sahibiyiz. Son raporlar, Redmi Note 14 Pro'nun tasarımını gözler önüne seriyor.

Redmi Note 14 Pro Nasıl Görünecek: İşte Tasarımı

Redmi Note 14 Pro, yumuşak kenarlı oval bir kamera kurulumuyla gelecek ve burada üç kamera sensörü ile bir adet LED flaş yer alacak. Böylelikle Xiaomi'nin yeni seride bir tasarım değişikliğine gittiği iddiaları doğrulanmış oldu. Akıllı telefonun ön görünümü henüz belli olmasa da selefindeki delikli tasarımın devam etmesini bekliyoruz.

Redmi Note 13 modelleri geçen yılın eylül ayında Çin'de satışa çıktı. Akıllı telefonlar tanıtımdan birkaç ay sonra ise global pazarlara geldi. Eğer Xiaomi geleneği bozmazsa, yeni serinin önümüzdeki ay Çin'de vitrine çıkacağını ve tahmini olarak ocak ayında globale geleceğini söyleyebiliriz.