Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 14S'in Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla hem ülkemizde hem de dünyada pek çok teknolojiseverin beğenisini toplayan Redmi, her geçen yıl ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Xiaomi bünyesindeki marka son olarak, Note 14 serisinin son modeli Redmi Note 14S'i de piyasaya sürmek için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Uzun bir süredir pek çok kişinin merakla beklediği yeni akıllı telefon modelinin neredeyse tüm özellikleri, yakında düzenlemesi beklenen lansmanından önce gün yüzüne çıktı.

Redmi Note 14S Özellikleri

Aktarılanlara göre yeni cihaz, 6,67 inç boyutlu, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla birlikte gelecek. Güvenlik adına gelişmiş bir parmak izi okuyucu da bu ekranın altında yer alacak. Gücünü MediaTek Helio G99 Ultra işlemcisinden alacak yeni telefonun 8 GB RAM'e ev sahipliği yapması bekleniyor.

Sızıdırlan bilgilere göre Redmi Note 14S, markanın diğer pek çok telefonu gibi uzun bir pil ömrüne sahip olacak. 5000 mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıracağı söylenen cihaz, 67W'lik hızlı şarj desteği ile oldukça kısa sürelerde şarj olabilecek.

Bununla birlikte kamera alanında amiral gemilerine kafa tutabilecek özelliklere sahip olan Redmi Note 14S, 200 MP OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro lenslik bir kurulumu bünyesinde barındıracak. Selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için ise 16 MP'lik bir ön kamera da telefonda yer alacak.

Yeni HyperOS 2.0 işletim sistemi ile çalışması beklenen yeni cihazın, Avrupa pazarında 240 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Çok büyük ihtimalle piyasaya sürülmesinin ardından Türkiye'ye de ayak basacak yeni Redmi Note 14S, ülkemizde yaklaşık olarak 20 bin TL civarında alıcı bulabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...