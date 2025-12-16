MediaTek mi Qualcomm mu: Uygun Fiyatlı Redmi Note 15 5G'nin İşlemcisi Belli Oldu

Redmi, uygun fiyatlı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin çok yakında bize sunacağı model ise Note 15 5G. Şimdi ise bu telefonun kullandığı işlemci ortaya çıktı. İşte Redmi Note 15 5G özellikleri!

Redmi Note 15 5G'nin İşlemcisi Belli Oldu

Redmi Note 15 5G'nin özellikleriyle ilgili bir süredir çeşitli sızıntılar karşımıza çıkıyordu. Bu doğrultuda telefonun 108 megapiksel kamera, 5,520 mAh batarya ve 45W kabosuz hızlı şarj ile geleceğini biliyoruz. Ancak hepsi bu kadar değil.

Redmi Note 15 5G'nin işlemcisi hakkında da bazı iddialar mevcuttu. Bazı sızıntılar MediaTek işlemcileri gösterirken bazıları ise Qualcomm'un orta segment işlemcilerini işaret ediyordu. Şimdi ise bu tartışmalara son veren bir paylaşım yayınlandı.

Buna göre Redmi Note 15 5G, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ile gelecek. Eylül 2024'te tanıtılan bu 4 nm işlemci Adreno 710 GPU ile geliyor ve 4K'da 30 FPS video çekimini destekliyor.

Belirtmekte fayda var ki Redmi Note 15 5G'de kullanılacak işlemci amiral gemisi seviyesinde değil. Yani iPhoe 17 ya da Galaxy S25 seviyesinde bir performans bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Yine de bunun çok uygun fiyatlı bir telefon olacağını ve bu fiyata kıyasla iyi performans alacağınıızı belirtmekte fayda var. Telefonun diğer özellikleri arasında 6.83 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek.

108 megapiksel arka kameraya ise 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve ön tarafta 20 megapiksel ön kamera eşlik edecek. Telefonun fiyatı hakkında ise farklı iddialar var. Son sızıntılar 15 bin TL'nin altında olacağı yönünde. Ancak kesin bilgi için resmi duyuruyu beklemekte fayda var.