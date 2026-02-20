5.832 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Battlefield 6 ve Dahası

Xbox mağazasında aksiyondan RPG'ye kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor. Kampanya sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kampanya bittikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Battlefield 6

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids

Sunderfolk

Polterguys: Possession Party

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası 22 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Jujutsu Kaisen Cursed Clash'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan Battlefield 6, Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, Sunderfolk ve Polterguys: Possession Party'e erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids Nasıl Bir Oyun?

Strateji ve aksiyon ögelerini bir araya getiren Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids'te üs kurup düşmanlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Oyunu tek başımıza oynarken bir karakter seçip doğrudan onu kontrol edebiliyoruz. Co-op modunda ise arkadaşımızla birlikte iki karakteri aynı anda yönetebiliyoruz.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6'da tek oyunculu ve çok oyunculu modları mevcut. Çok oyunculu modda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynuyor. 82 Metacritic puanına sahip olan oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor.

Sunderfolk Nasıl Bir Oyun?

RPG türündeki Sunderfolk, arkadaşlarla birlikte oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda altı farklı sınıftan birini seçip maceraya adım atıyoruz. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri ve oynanı ştarzı bulunuyor. Secret Door tarafından geliştirilen oyun 2025 yılında saıtşa sunuldu.

Polterguys: Possession Party Nasıl Bir Oyun?

Arkadaşlarla birlikte oynanan Polterguys: Possession Party'de kaotik bir ortamda hayatta kalmaya ve rakipleri alt etmeye çalışıyoruz. Çevrede yer alan eşyaları ele geçirerek özel güçler kazanıyoruz. Bu güçler sayesinde rakipleri tuzağa düşürebiliyoruz ve hatta canavarın onları yakalamasına sebep olabiliyoruz.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash Nasıl Bir Oyun?

Jujutsu Kaisen Cursed Clash, anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Dövüş esnasında bu yetenekleri takım arkadaşımızın saldırılarıyla birleştirerek daha güçlü kombolar yapabiliyoruz. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun 2024 yılında piyasaya sürüldü.