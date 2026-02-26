Instagram'da Yeni Dönem: Artık Arama Yapmadan Önce İki Defa Düşüneceksiniz!

Günümüzde artık yediden yetmişe milyarlarca kişi sosyal medyaya erişebiliyor. Ancak bu platformlarda eğlenceli olduğu kadar zararlı içeriklerin sayısı da oldukça fazla. Üstelik buna ne yazık ki küçük yaş grupları da erişebiliyor. Bu nedenle Instagram'ın sahibi Meta, küçük yaş gruplarını zararlı içeriklerden korumak için yeni bir adım atıyor. Şirket, artık kendine zarar vermekle ilgili içerikler aratan çocukların ailelerine haber verecek.

Instagram, Uygunsuz İçerikleri Aratan Kullanıcıların Ebeveynlerini Bilgilendirecek

Meta, birkaç yıl önce genç kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkileyebilecek zararlı içeriklerin bilerek daha fazla öne çıkarıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından çok sayıda aile şirkete dava açmış, bunun sonucunda Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve bazı şirket yöneticileri çocuk güvenliği ve platform politikalarını sorgulama amacıyla ABD Senatosu’nda sorgulanmıştı.

Bununla birlikte şirkete daha güçlü önlemler alması yönünde ciddi bir baskı da uygulandı ve uygulanmaya da devam ediliyor. Son olarak, Mark Zuckerberg'ün bu ayın başlarında yine bir davada hakim karşısına çıkmasının ardından firma, kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni bir özelliği daha devreye sokuyor.

Meta, bugün yaptığı açıklamayla Instagram’da 13–17 yaş arasındaki genç kullanıcıların kısa süre içinde üst üste uygunsuz aramalar yapması durumunda ebeveynlere bilgi verileceğini duyurdu. Yeni sistem yalnızca ebeveyn denetiminin aktif olduğu hesaplarda çalışacak.

Aslında şu anda Instagram’da kendine zarar vermekle ilgili aramalar yapıldığında kullanıcılara zaten herhangi bir içerik gösterilmiyor ve bunun yerine destek alabilecekleri yardım kaynakları öneriliyor. Güncellemeyle birlikte bu tür aramaların tekrarlanması durumunda artık öneri vermekle kalınmayacak, ebeveynlere de bildirim gönderilecek.

Meta’nın açıklamasına göre ebeveyne bilgi vermek için sistemde kayıtlı iletişim bilgileri kullanılacak. Eğer e-posta, WhatsApp hesabı veya telefon numarası yoksa uygulama içi bildirim gönderilecek. Yenilik ilk aşamada önümüzdeki hafta ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’da kullanıma sunulacak. Türkiye ve diğer ülkelerde ise önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

