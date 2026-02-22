Eski TV'yi Akıllı Yapan Cihaz Tanıtıldı! 4K Çözünürlük ve Dahası

Eski TV'yi akıllı yapma aparatları arasına yeni bir model daha katıldı. Mecool, MEon1 isimli yeni bir Android TV box tanıttı. Bununla birlikte cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. 4K çözünürlük desteğiyle dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, Dolby Atmos2tan Wi-Fi6'ya kadar birçok teknolojiyi destekliyor.

Mecool MEon1'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Amlogic S905X5M

Amlogic S905X5M GPU: Mali G310 V2

Mali G310 V2 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Portlar: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x AV, 1 x S/PDIF, 1 x ethernet portu

2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x AV, 1 x S/PDIF, 1 x ethernet portu Kablosuz Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2

WiFi 6, Bluetooth 5.2 Çözünürlük: 4K destekliyor.

4K destekliyor. HDR10: Destekliyor.

Destekliyor. Sesli Komut: Destekliyor.

Destekliyor. Ses: Dolby Atmos, Dolby Vision

Dolby Atmos, Dolby Vision Yazılım: Android 14, Chromecast, Netflix 4K sertifikalı

Mecool MEon1 gücünü Amlogic S905X5M işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet ARM Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Bu çekirdekler, önceki nesle kıyasla hem daha iyi performans hem de daha düşük güç tüketimi ile çalışıyor. GPU tarafında ise Mali G310 V2 mevcut. Bu GPU ve işlemci, Temple Run gibi basit oyunlar ve yüksek çözünürlüklü video oynatma gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor.

Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı, microSD kart desteği sayesinde 128 GB'a kadar arttırılabiliyor. Android 14 işletim sistemi ile birlikte gelen bu cihazın portları arasında iki adet USB 2.0 Type-A, bir adet HDMI 2.1, bir adet AV, bir adet S/PDIF ve bir adet ethernet portu yer alıyor.

Kablosuz bağlantı tarafınad Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 mevcut. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve aynı anda birden fazla cihazın bağlantığı durumlarda daha stabil bir performans sunuyor. Bluetooth 5.2 ise stabil bağlantı ve düşük enerji tüketimi gibi avantajlar sunuyor.

Chromecast özelliği sayesinde akıllı telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla akıllı televizyonun ekranına görüntü yansıtılabiliyor. Bu cihaz 4K çözünürlük desteğine sahip ancak bu çözünürlükte film, dizi veya video izleyebilmek için televizyonunuzun 4K'yı desteklemesi gerekiyor. Ayrıca içeriğin de 4K olması gerektiğinin altını çizelim.

4K çözünürlüğünü destekleyen bu cihazda ayrıca Netflix'ten YouTube'a, Amazon Prime Video'dan Disney+'a kadar çok sayıda uygulama da mevcut. Cihazın HDR10, Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojilerini desteklediğnii de belirtelim. Bir kuman ile birlikte gelen cihazda sesli komut desteği de bulunuyor.

Mecool MEon1'in Fiyatı Ne Kadar?

Eski televizyonları akıllı hâle getiren Mecool MEon1 için 103.58 dolar (4.539 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mecool'un şu anda bazı Android TV box modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Mecool MEon1'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.