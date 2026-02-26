Bu Akıllı Yüzük Aynı Zamanda Sizin Yaşam Koçunuz Olacak!

Giyilebilir teknoloji pazarının yeni isimlerinden CUDIS sağlık takibi kavramına yepyeni bir boyut kazandıran yeni akıllı yüzük modelini resmen görücüye çıkardı. Şirketin kendi ismini taşıyan CUDIS isimli yeni cihaz içerisinde barındırdığı yapay zeka destekli sanal yaşam koçu ile kullanıcılarının zinde kalmasına ve fitness hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. İşte detaylar!

CUDIS Akıllı Yüzük Neler Sunuyor?

CUDIS'in yeni akıllı yüzüğü klasik sağlık takip cihazlarının ötesine geçerek kullanıcısını ödüllendiren bir çalışma sistemine sahip. Cihaz ilk olarak uyku kalitesi, stres seviyesi, hareketlilik ve toparlanma süreci gibi kritik metrikleri anlık olarak izliyor Ardından bu veriler ışığında kullanıcının "Biyolojik Yaşlanma Hızı" (PoA) hesaplanarak, vücudun takvim yaşından daha hızlı mı yoksa yavaş mı yaşlandığı analiz ediliyor.

"Agent Coach" isimli yapay zeka destekli sanal yaşam koçu ise bu verileri kullanarak kişiye özel günlük görevler, besin takviyesi önerileri ve dinlenme protokolleri oluşturuyor. Üstelik kullanıcılar günlük 10 bin adım atma veya düzenli uyku gibi sağlıklı alışkanlıklar sergiledikçe sağlık puanları kazanıyor. Mevcut puanlar entegre uygulama marketlerinde çeşitli sağlık ürünlerinde indirim olarak kullanılabiliyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

CUDIS yeni akıllı yüzük modelinin özellikleri hakkında genel bilgiler verse de cihazın teknik detaylarını ve satış fiyatını şimdilik gizli tutmayı tercih etti. Ancak şirker çok yakın zamanda Kickstarter üzerinden ön siparişe açacağını da duyurdu.

Daha önce 30 binden fazla satış rakamına ulaşan ve 103 ülkede geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden CUDIS, yapay zeka destekli yeni yüzüğü ile birlikte giyilebilir teknoloji pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce CUDIS yılın en iyi akıllı yüzük modelleri arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.