BYD'den 710 KM Menzilli Elektrikli Araç Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

BYD'nin tamamen elektrikli yeni crossover modeli Song Ultra, otomobil tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. Motor gücü, hızı, batarya seçenekleri ve tasarımı gibi son derece önemli özellikleri ortaya çıkan otomobilin şimdi de fiyatı açıklığa kavuştu. Aracın mevcut hedefler göz önünde bulundurularak bütçe dostu olarak nitelendirilebilecek bir fiyatla satışa sunulacağı öne sürüldü.

BYD Song Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Başlangıçta BYD Song Ultra'nın fiyatının 220 bin ila 260 bin yuan arasında değişeceği söyleniyordu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre BYD, aylık 20 bin adet satış hedefine ulaşmak için otomobilin fiyatını çok daha düşük tutacak. Öyle ki araba, 180 bin yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacak ki bu da güncel kurla 1 milyon 139 bin 821 TL'ye denk geliyor.

BYD Song Ultra Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Dynasty serisinin en büyük Song modeli olarak nitelendirilen BYD Song Ultra'nın 2026 yılında Türkiye'de yollarda görülmesi oldukça düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Aracın Türkiye'ye gelmesi, mevcut şartlar altında iki kat fiyat anlamına geliyor. Şu an Çin'den gelen elektrikli otomobiller için ek vergiler uygulanıyor. BYD'nin Manisa fabrikasının üretime geçmesi hâlinde bu durum değişebilir.

BYD'nin önceliğini başka araçlara vereceğini göz önünde bulunduracak olursak yeni aracın Türkiye'ye gelmesi en iyi ihtimalle 2027 yılını bulabilir. Bu arada ek bir not düşmekte fayda var. BYD, Song ismini Çin pazarına özel olarak kullanıyor. Avrupa ve Türkiye'ye gelmesi hâlinde aracın farklı bir isimle sunulması olası.

BYD Song Ultra'nın Özellikleri Neler?

Model: BYD Song Ultra

BYD Song Ultra Uzunluk: 4850 mm

4850 mm Genişlik: 1910 mm

1910 mm Yükseklik: 1670 mm

1670 mm Aks Mesafesi: 2840 mm

2840 mm Motor Tipi: Arkadan itişli tek motor

Arkadan itişli tek motor Güç: Giriş seviyesi 240 kW (322 beygir), üst versiyon 270 kW (362 beygir)

Giriş seviyesi 240 kW (322 beygir), üst versiyon 270 kW (362 beygir) Maksimum Hız: 210 km/sa

210 km/sa Batarya Seçeneği 1: 75.6 kWh kapasite / 620 km menzil (CLTC)

75.6 kWh kapasite / 620 km menzil (CLTC) Batarya Seçeneği 2: 82.7 kWh kapasite / 710 km menzil (CLTC)

82.7 kWh kapasite / 710 km menzil (CLTC) Batarya Teknolojisi: BYD LFP Blade Batarya

BYD LFP Blade Batarya Ek Donanım: Tavan yerleşimli LiDAR sensörü

BYD Song Ultra, 4850 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe ve 1670 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 2.840 mm mesafe bulunuyor. Tavanda isteğe bağlı olarak LiDAR sensörü mevcut. Bu sensör, görüş alanınızın net olmadığı sisli ve yağmurlu havalarda çevredeki engelleri lazer ışınları sayesinde görmeyi mümkün hâle getiriyor.

Tamamen elektrikli olan bu model, arkadan itişli tek motor seçeneği ile geliyor. Giriş seviyesi versiyon 240 kW (322 beygir), üst versiyon ise 270 kW (362 beygir) güç üretiyor. Aracın ulaşabildiği en yüksek hız 210 km/sa ile sınırlı olurken batarya tarafında ise CLTC standartlarına göre 620 kilometre menzil sunan 75.6 kWh kapasiteli batarya ve 710 kilometre menzil sunan 82,7 kWh kapasiteli batarya seçenekleri mevcut. Ayrıca BYD'nin LFP Blade bataryalarının kullanıldığını da belirtelim.